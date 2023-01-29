Об этом сообщает официальный сайт "Лестера" .

Тете будет выступать за "Лестер" до конца нынешнего сезона на правах аренды. Первую его половину бразилец на аналогичных условиях провел в "Лионе". У футболиста действует контракт с "Шахтером", который будет действовать до декабря 2023 года. Тете получил возможность покинуть донецкий клуб после начала полномасштабной агрессии РФ, когда ФИФА разрешила иностранцам покидать команды из Украины и заключать арендные соглашения.

22-летний бразилец в этом сезоне сыграл за "Лион" 19 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. "Лион" идет в чемпионате Франции 10-м.

"Лестер" занимает в английской премьер-лиге 14-ю позицию.

Тете выступал за "Шахтер" с 2019 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн. евро.

15 января Михаил Мудрик перешел из "Шахтера" в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом.

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