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Футболист "Ниццы" распространил видео с призывом устроить "черный день" для евреев. Клуб отреагировал

18 октября, 2023 среда
18:49
Спорт

Правый защитник "Ниццы" и сборной Алжира Юсеф Атталь отстранен клубом от работы

Об этом сообщает официальный сайт "Ниццы".

Несколько дней назад Юсеф Атталь распространил видео, в котором мусульманский проповедник призвал устроить "черный день для евреев". Хотя потом удалил публикацию и извинился.

"Я осознаю, что моя публикация шокировала многих людей. Это не входило в мои намерения, поэтому я прошу прощения. Хотел бы совершенно четко выразить свою позицию: я решительно осуждаю все формы насилия в любой точке мира и поддерживаю всех жертв. Я никогда не поддержу призывы к ненависти. Мир – это идеал, в который я твердо верю", – написал алжирец.

Однако "Ницца" решила отстранить Юсефа Атталя от работы.

"Клуб понимает, что игрок признал свою ошибку, быстро отменив распространение публикации и предоставил свои письменные и публичные извинения. Однако, учитывая характер обнародованной публикации и ее серьезность, клуб принял решение немедленно применить предварительные дисциплинарные санкции против игрока перед теми, которые могут быть приняты спортивными. и судебными органами", - говорится в заявлении клуба.

Французы решили отстранить Атталя к дальнейшему сообщению.

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