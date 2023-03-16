Футболист молодежной сборной Украины рассказал, почему решил выступать за Молдову
Футболист "Александрии" Владислав Бабогло заявил, что принял предложение выступать за Молдову, поскольку был далек от приглашения в национальную команду Украины
Об этом сообщает FanDay.
По словам Владислава Бабогло, он принял окончательное решение о выступлениях за Молдову, после разговора с Русланом Ротанем, который параллельно возглавляет молодежку, "Александрию" и является исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины.
"Мы поговорили с Русланом Петровичем, и не просто как с тренером, а прежде всего как с человеком, чье мнение я уважаю. Представители Федерации футбола Молдовы связались со мной, когда мы были на зимнем собрании. После этого я уже пообщался с главным тренером , вице-президентом федерации", - рассказал Бабогло.
Он добавил, что никаких разговоров о его приглашении в сборную Украины не было.
"Никаких разговоров не было. Я выступал только за молодежную сборную Украины, а к национальной я не был близок", - признал Бабогло.
24-летний центральный защитник получил вызов в сборную Молдовы на стартовые матчи квалификации Евро-2024 против Чехии и Фарерских островов. Вместе с ними в группе сыграют Албания и Польша.
Владислав Бабогло родился в Молдове, но профессиональную карьеру начал в одесском "Черноморце". Он сыграл за молодежную сборную Украины 7 матчей и забил 1 гол.
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