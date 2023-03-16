Об этом сообщает FanDay.

По словам Владислава Бабогло, он принял окончательное решение о выступлениях за Молдову, после разговора с Русланом Ротанем, который параллельно возглавляет молодежку, "Александрию" и является исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины.

"Мы поговорили с Русланом Петровичем, и не просто как с тренером, а прежде всего как с человеком, чье мнение я уважаю. Представители Федерации футбола Молдовы связались со мной, когда мы были на зимнем собрании. После этого я уже пообщался с главным тренером , вице-президентом федерации", - рассказал Бабогло.

Он добавил, что никаких разговоров о его приглашении в сборную Украины не было.

"Никаких разговоров не было. Я выступал только за молодежную сборную Украины, а к национальной я не был близок", - признал Бабогло.

24-летний центральный защитник получил вызов в сборную Молдовы на стартовые матчи квалификации Евро-2024 против Чехии и Фарерских островов. Вместе с ними в группе сыграют Албания и Польша.

Владислав Бабогло родился в Молдове, но профессиональную карьеру начал в одесском "Черноморце". Он сыграл за молодежную сборную Украины 7 матчей и забил 1 гол.