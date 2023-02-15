Футболист "Миная" разоблачил россиян во лжи о драке в Турции
Дмитрий Немчанинов заявил, что футболисты российского "Шинника" врут о конфликте с игроками "Миная" в отеле в Турции
Об этом Немчанинов рассказал в комментарии Футбол 2.0 .
По его словам, инцидент возник из-за того, что организаторы не выполнили просьбу "Миная" и поселили футболистов украинского клуба в одной гостинице с игроками российского "Шинника".
"Одним из главных условий нашей команды было то, чтобы в гостиницах, где мы будем жить, не было ни одной российской команды, потому что 100% будет конфликт. Организаторы это не присмотрели. Считаю, что это большая проблема", - рассказал Немчанинов.
По его словам, рассказы россиян о том, что украинцы избивали их вместе, не соответствуют действительности.
"Завязалась схватка, она происходила в равных складах, стенка на стенку в коридоре. Не было одного на десяти или как-то иначе. То, что они пишут – полный бред. Никто никого не заставлял петь украинский гимн. Как ты можешь заставить дебила петь наш гимн, если он даже слов не знает? То, что кого-то там избивали в лифте – тоже неправда", - рассказал Немчанинов.
- 13 февраля в одной из турецких гостиниц произошла массовая драка с участием футболистов закарпатского "Миная" и ярославского "Шинника".
- 14 февраля в "Минае" заявили, что причиной потасовки стало позорное поведение футболистов "Шинника" в отношении работницы гостиницы и провокационные возгласы в сторону украинских игроков.
- Украинская ассоциация футбола призвала Турцию изолировать российских футболистов от других команд, проводящих в этой стране зимние сборы.
- Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что потасовка футболистов "Миная" с игроками российского "Шинника" доказывает, что РФ нельзя возвращать на Олимпиаду .
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