Футболист "Металлиста" в 15 лет побил возрастной рекорд УПЛ
Защитник харьковского "Металлиста" Кирилл Дигтяр стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим в УПЛ
Об этом сообщает "Чемпион".
В матче 24-го тура УПЛ "Металлист" на выезде разгромно уступил СК "Днепр-1" (0:5). На 64-й минуте за харьковчан дебютировал защитник Кирилл Дигтяр, заменивший Александра Николишина.
Дигтяр стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Украины. Сейчас защитнику 15 лет и 159 дней. Предыдущий рекорд был установлен еще в 1992 году, когда Юрий Фенин сыграл за "Таврию" в возрасте 15 лет 221 день.
- 3 мая президент УАФ Андрей Павелко заявил, что Комитет этики и честной игры обратил внимание на матч 24-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Металлист".
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