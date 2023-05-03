Футболист "Металлиста" в 15 лет побил возрастной рекорд УПЛ

Об этом сообщает "Чемпион".

В матче 24-го тура УПЛ "Металлист" на выезде разгромно уступил СК "Днепр-1" (0:5). На 64-й минуте за харьковчан дебютировал защитник Кирилл Дигтяр, заменивший Александра Николишина.

Дигтяр стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Украины. Сейчас защитнику 15 лет и 159 дней. Предыдущий рекорд был установлен еще в 1992 году, когда Юрий Фенин сыграл за "Таврию" в возрасте 15 лет 221 день.