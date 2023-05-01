Об этом сообщает Squawka .

Гол Холанда, который он забил в матче 34-го тура премьер-лиги в ворота "Фулгема" (2:1), стал для него 34-м в нынешнем чемпионате. Таким образом, норвежец повторил достижения англичан Энди Коула и Алана Ширера, забивших по 34 мяча за "Ньюкасл" в сезонах 1993/94 и 1994/95 соответственно.

У 22-летнего Эрлинга Холанда есть хорошие шансы побить этот рекорд, поскольку в чемпионате Англии "Манчестер Сити" еще остается провести 6 матчей.

Команда Хосепа Гвардиолы имеет 76 очков и возглавляет турнирную таблицу. Ближайший преследователь – "Арсенал" – отстает на 1 пункт и сыграл на 1 игру больше.