Футболист "Манчестер Сити" Холанд повторил бомбардирский рекорд АПЛ
Норвежский форвард Эрлинг Холанд забил 34-й гол в чемпионате Англии и повторил рекорд результативности Энди Коула и Алана Ширера
Об этом сообщает Squawka .
Гол Холанда, который он забил в матче 34-го тура премьер-лиги в ворота "Фулгема" (2:1), стал для него 34-м в нынешнем чемпионате. Таким образом, норвежец повторил достижения англичан Энди Коула и Алана Ширера, забивших по 34 мяча за "Ньюкасл" в сезонах 1993/94 и 1994/95 соответственно.
У 22-летнего Эрлинга Холанда есть хорошие шансы побить этот рекорд, поскольку в чемпионате Англии "Манчестер Сити" еще остается провести 6 матчей.
Команда Хосепа Гвардиолы имеет 76 очков и возглавляет турнирную таблицу. Ближайший преследователь – "Арсенал" – отстает на 1 пункт и сыграл на 1 игру больше.
- 26 апреля в 33-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Арсенал" со счетом 4:1.
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