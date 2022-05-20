Футболист Коноплянка продлил контракт с польским клубом
Украинский футболист Евгений Коноплянка продлил контракт с польской "Краковией"
Об этом сообщает официальный сайт " Краковии ".
Новое соглашение Коноплянки и Кракове действует до июня 2023 года. Предыдущий контракт заканчивался летом 2022 года. Украинец достался полякам бесплатно после ухода из "Шахтера".
32-летний Евгений Коноплянка в нынешнем сезоне провел 9 матчей за "Краковию" в чемпионате Польши. Результативных действий у него нет. Transfermarkt оценивает левого вингера в 1,5 млн евро.
Лучшую свою игру Коноплянка показал в "Днепре", где за основную команду играл с 2008 по 2015 год. После этого полузащитник перешел в испанскую "Севилью". В Европе также играл за немецкий "Шальке".
На счету Коноплянки 86 матчей и 21 гол за сборную Украины по футболу.
Перед последним туром чемпионата Польши "Краковия" занимает в таблице 7-е место.
- 11 февраля Евгений Коноплянка стал игроком польской "Краковии" .
- 27 февраля украинский футболист призвал ведущие страны мира закрыть небо над Украиной, чтобы спастись от ядерной атаки России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.61
- Актуальное
- Важное