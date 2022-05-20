Футболист Коноплянка продлил контракт с польским клубом

Об этом сообщает официальный сайт " Краковии ".

Новое соглашение Коноплянки и Кракове действует до июня 2023 года. Предыдущий контракт заканчивался летом 2022 года. Украинец достался полякам бесплатно после ухода из "Шахтера".

32-летний Евгений Коноплянка в нынешнем сезоне провел 9 матчей за "Краковию" в чемпионате Польши. Результативных действий у него нет. Transfermarkt оценивает левого вингера в 1,5 млн евро.

Лучшую свою игру Коноплянка показал в "Днепре", где за основную команду играл с 2008 по 2015 год. После этого полузащитник перешел в испанскую "Севилью". В Европе также играл за немецкий "Шальке".На счету Коноплянки 86 матчей и 21 гол за сборную Украины по футболу.Перед последним туром чемпионата Польши "Краковия" занимает в таблице 7-е место.

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