Об этом сообщает официальный сайт " Фенербахче ".

Во время матча "Фенербахче" – "Динамо" турки регулярно выкрикивали "слава Путину", бросали в украинских игроков бутылки и оскорбляли их матерей.

"Большая благодарность нашим болельщикам. В трудные моменты матча они постоянно давили на соперника. Сейчас я очень, очень счастлив. Надеюсь, что при поддержке и силах наших болельщиков мы выигрываем еще много игр. Наш тренер, все, кто здесь работает, мои товарищи по команде, мы будем продолжать очень упорно работать", - сказал автор победного гола Миши Батшуаи.

Фанаты "Фенербахче" также занимались провокациями. Они пришли на матч в масках с лицом Путина и российскими триколорами.

После матчей 8 сентября таблицу группы B Лиги Европы возглавили "Ренн" и "Фенербахче". У команд по 3 балла. "Динамо" идет третьим.

Во 2-м туре "Динамо" сыграет против "АЭК Ларнака". Матч пройдет 15 сентября.

8 сентября в Лиге Европы киевское "Динамо" в компенсированное время уступило турецкому "Фенербахче".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb