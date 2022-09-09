Футболист "Фенербахче" поблагодарил болельщиков, кричавших "Слава Путину" в матче с "Динамо"
Футболист турецкого "Фенербахче" Миши Батшуаи поблагодарил болельщиков, давивших на игроков "Динамо" в матче 1-го тура Лиги Европы
Об этом сообщает официальный сайт " Фенербахче ".
Во время матча "Фенербахче" – "Динамо" турки регулярно выкрикивали "слава Путину", бросали в украинских игроков бутылки и оскорбляли их матерей.
"Большая благодарность нашим болельщикам. В трудные моменты матча они постоянно давили на соперника. Сейчас я очень, очень счастлив. Надеюсь, что при поддержке и силах наших болельщиков мы выигрываем еще много игр. Наш тренер, все, кто здесь работает, мои товарищи по команде, мы будем продолжать очень упорно работать", - сказал автор победного гола Миши Батшуаи.
Фанаты "Фенербахче" также занимались провокациями. Они пришли на матч в масках с лицом Путина и российскими триколорами.
После матчей 8 сентября таблицу группы B Лиги Европы возглавили "Ренн" и "Фенербахче". У команд по 3 балла. "Динамо" идет третьим.
Во 2-м туре "Динамо" сыграет против "АЭК Ларнака". Матч пройдет 15 сентября.
- 8 сентября в Лиге Европы киевское "Динамо" в компенсированное время уступило турецкому "Фенербахче".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное