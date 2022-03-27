Футболист Эриксен забил гол в первом матче за сборную Дании после остановки сердца на Евро-2020

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Эриксен вышел на замену в товарищеском матче с Нидерландами (2:4). Центральный полузащитник отличился голом на 47-й минуте. Это был его первый матч за Данию, после остановки сердца на Евро-2020.



Предыдущий клуб Эриксена – "Интер" – был вынужден расторгнуть контракт с датчанцем, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, поскольку в Италии действуют жесткие ограничения на работу с такими устройствами.

Зимой Кристиан Эриксен подписал контракт с английским Брентфордом до лета 2022 года, то есть до конца текущего сезона. Футболист достался клубу АПЛ бесплатно. Датчанин успел сыграть в АПЛ 3 матча и отдал 1 ассист.



Кроме "Интера", 30-летний хавбек выступал за нидерландский "Аякс" и английский "Тоттенхэм".



Суммарно в составе сборной Дании хавбек провел 110 матчей и забил 37 голов.

12 июня 2021 года во время матча группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Кристиан Эриксен потерял сознание из-за остановки сердца. Его жизнь спасли медики.

2 ноября Эриксен решил возобновить карьеру.

2 декабря полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен возобновил тренировку после остановки сердца в матче Евро-2020.

17 января стало известно, что эксзащитник лондонского "Тоттенгема" Кристиан Эриксен перейдет в английский "Брентфорд".

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