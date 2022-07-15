Футболист Эриксен, у которого остановилось сердце на Евро-2020, подписал контракт с "Ман Юнайтед"
Датский полузащитник Кристиан Эриксен, последние полгода проведший в "Брентфорде", перешел в "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Юнайтед".
Контракт Эриксена и Ман Юнайтед рассчитан до 30 июня 2025 года. Трансфер прошел на правах свободного агента.
"Манчестер Юнайтед" – особый клуб, и я не могу дождаться начала работы. У меня была привилегия много раз играть на "Олд Траффорд", но сделать это в красной футболке будет удивительным ощущением", - сказал датчанин.
Зимой Кристиан Эриксен подписал контракт с английским "Брентфордом". Футболист достался клубу АПЛ бесплатно. Датчанин успел сыграть за полгода 11 матчей, забил 1 гол и отдал 4 ассиста.
30-летний хавбек также выступал за нидерландский "Аякс", миланский "Интер" и английский "Тоттенхэм".
Суммарно в составе сборной Дании хавбек провел 115 матчей и забил 38 голов.
- 12 июня 2021 года во время матча группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Кристиан Эриксен потерял сознание из-за остановки сердца. Его жизнь спасли медики.
- 2 ноября Эриксен решил возобновить карьеру.
- 2 декабря полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен возобновил тренировку после остановки сердца в матче Евро-2020.
- 17 января Эриксен перешел в "Брентфорд".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.05
Покупка 36.05Продажа 36.83
-
EUR
Покупка 35.83Продажа 36.84
- Актуальное
- Важное