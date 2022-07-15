Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

Контракт Эриксена и Ман Юнайтед рассчитан до 30 июня 2025 года. Трансфер прошел на правах свободного агента.

"Манчестер Юнайтед" – особый клуб, и я не могу дождаться начала работы. У меня была привилегия много раз играть на "Олд Траффорд", но сделать это в красной футболке будет удивительным ощущением", - сказал датчанин.

Зимой Кристиан Эриксен подписал контракт с английским "Брентфордом". Футболист достался клубу АПЛ бесплатно. Датчанин успел сыграть за полгода 11 матчей, забил 1 гол и отдал 4 ассиста.



30-летний хавбек также выступал за нидерландский "Аякс", миланский "Интер" и английский "Тоттенхэм".



Суммарно в составе сборной Дании хавбек провел 115 матчей и забил 38 голов.

12 июня 2021 года во время матча группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Кристиан Эриксен потерял сознание из-за остановки сердца. Его жизнь спасли медики.

2 ноября Эриксен решил возобновить карьеру.

2 декабря полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен возобновил тренировку после остановки сердца в матче Евро-2020.

17 января Эриксен перешел в "Брентфорд".

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