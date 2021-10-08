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Футболист "Динамо" забил гол Бразилии в отборе на ЧМ-2022, это его дебютный мяч за сборную

8 октября, 2021 пятница
16:59
Спорт Венесуела - Бразилия

Нападающий "Динамо" и сборной Венесуэлы Эрик Рамирес отметился голом в ворота Бразилии в матче квалификации ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 11-м туре отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Венесуэлы дома принимала Бразилию. Хозяева проиграли со счетом 1: 3.

Единственный мяч за Венесуэлу забил Эрик Рамирес, который играет за "Динамо". Он открыл счет в игре на 11-й минуте, но хозяева не сумели сдержать преимущество на поле.

Для Рамиреса этот мяч стал дебютным в футболке национальной команды Венесуэлы. Для этого ему понадобилось 4 матча.

Эрик Рамирес перешел в "Динамо" прошлым летом. Успел сыграть 2 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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