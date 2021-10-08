Футболист "Динамо" забил гол Бразилии в отборе на ЧМ-2022, это его дебютный мяч за сборную
Нападающий "Динамо" и сборной Венесуэлы Эрик Рамирес отметился голом в ворота Бразилии в матче квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 11-м туре отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Венесуэлы дома принимала Бразилию. Хозяева проиграли со счетом 1: 3.
Единственный мяч за Венесуэлу забил Эрик Рамирес, который играет за "Динамо". Он открыл счет в игре на 11-й минуте, но хозяева не сумели сдержать преимущество на поле.
Для Рамиреса этот мяч стал дебютным в футболке национальной команды Венесуэлы. Для этого ему понадобилось 4 матча.
Эрик Рамирес перешел в "Динамо" прошлым летом. Успел сыграть 2 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
- Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0: 5 мюнхенской "Баварии.
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