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Футболист "Динамо" Забарный перешел в АПЛ. Этот трансфер бьет несколько рекордов

1 февраля, 2023 среда
00:17
Спорт

Центральный защитник киевского "Динамо" Илья Забарный перешел в английский "Борнмут"

Об этом сообщает официальный твиттер "Борнмута".

Трансфер Забарного обошелся "Борнмуту" в сумму примерно в 27 млн. евро. В контрактном соглашении также прописаны бонусы, так что в будущем сумма может возрасти.

Илья Забарный стал самым дорогим трансфером среди украинских до 21 года и самым дорогим трансфером среди украинских защитников. Также это рекордная продажа в истории киевского "Динамо".

В "Борнмуте" Забарный будет играть под 27-м номером.

20-летний Илья Забарный является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне он сыграл за киевлян 25 матчей. На счету защитника 24 матча за сборную Украины. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 млн. евро.

"Борнмут" занимает в чемпионате Англии 18 место.

В премьер-лиге выступают три украинских футболиста - Александр Зинченко играет за "Арсенал", Михаил Мудрик - за "Челси", а Виталий Миколенко - за "Эвертон".

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Сборная Украины
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