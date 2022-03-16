Футболист "Динамо" Вербич закупил для украинской армии бронежилеты

Об этом Вербич сообщил в своем Instagram.



Беньямин Вербич продолжает помогать украинской армии. Ранее словенец приобрел для ВСУ дрон с тепловизором и медикаменты, а на этот раз направил в Украину бронежилеты.



Из-за военных действий РФ Вербич временно покинул Украину. Словенский футболист на правах аренды перешел в варшавскую "Легию".





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