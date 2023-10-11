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Футболист "Динамо" рискует пропустить матч Украина – Северная Македония

11 октября, 2023 среда
04:19
Спорт

Центральный защитник Денис Попов может пропустить матч Украина – Северная Македония в отборе на Евро-2024

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В эту международную паузу сборную Украины ждут матчи против Северной Македонии (14 октября в Праге) и Мальты (17 октября в Та-Кале). Однако не все вызванные игроки готовы сыграть против соперников.

"Вечером на поле Страговского стадиона приехали все 26 сборников. Денис Попов на этот раз сменил место выполнения индивидуальных восстановительных упражнений из тренажерного зала на открытое пространство — выполнил пробежку вокруг периметра поля, после чего работал под наблюдением реабилитолога у газона", - пишет УАФ.

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и.о.  главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2.

Сборная Украины после 5 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и делит 2-4 позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 матчей. У Мальты – 0 баллов и последняя позиция за 5 игр.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.

Травмы Ярмоленко и Цыганкова

Накануне главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал вместо травмированного Виктора Цыганкова на отборочные матчи Евро-2024 Александра Пихаленок.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко тоже не сыграет в ближайших матчах из-за травмы. Тренерский штаб уже нашел замену. Сергей Ребров вызвал в сборную Украины нападающего английского "Сандерленда" Назария Русина.

Состав сборной Украины на ближайшие матчи

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Різник ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба - "Динамо" Киев), Александр Сваток ("Днепр-1"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - "Шахтер" Донецк), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Назарий Русин ("Сандерленд", Англия).

В резерве: Александр Тимчик ("Динамо" Киев).

Сборная Украины
Евро-2024
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