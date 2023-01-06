Футболист "Динамо" перешел в чемпионат Словении

Об этом сообщает официальный сайт "Целе".

Ибрагим Каргбо покинул киевское "Динамо" в статусе свободного агента. Финансовые условия нового контракта форварда – не известны.

Интересно, что с января по июнь 2022 года форвард играл в "Целе" в аренде, однако теперь стал полноценным игроком команды.

23-летний бельгиец присоединился к "Динамо" в зимнее межсезонье 2019/20, однако с тех пор провел всего 3 матча за основную команду. У него было немало травм.

В сезоне-2020/21 выступал на правах аренды за донецкий "Олимпик".

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