Футболист "Динамо" перешел в бразильский клуб
Уругвайский полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена стал игроком бразильского "Интернасьонала"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
Де Пена заключил с "Интернасьоналем" контракт до конца 2022 года с возможностью дальнейшего продления. Он будет выступать за бразильцев на правах аренды.
Де Пена после полномасштабного российского вторжения заявил, что не собирается возвращаться в Украину. В последнее время он поддерживал форму с уругвайским "Насьоналем"
ФИФА приостановила контракты иностранных игроков и тренеров с украинскими клубами и разрешила им переходить в другие команды.
30-летний Де Пена выступал за "Динамо" с апреля 2019 года. Он сыграл за киевлян 102 матча, забил 19 голов и отдал 19 результативных передач.
- 1 апреля мадридский "Реал" арендовал у донецкого "Шахтера" 18-летнего бразильского футболиста Винисиуса Тобиаса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное