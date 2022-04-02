Футболист "Динамо" перешел в бразильский клуб

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Де Пена заключил с "Интернасьоналем" контракт до конца 2022 года с возможностью дальнейшего продления. Он будет выступать за бразильцев на правах аренды.

Де Пена после полномасштабного российского вторжения заявил, что не собирается возвращаться в Украину. В последнее время он поддерживал форму с уругвайским "Насьоналем"

ФИФА приостановила контракты иностранных игроков и тренеров с украинскими клубами и разрешила им переходить в другие команды.

30-летний Де Пена выступал за "Динамо" с апреля 2019 года. Он сыграл за киевлян 102 матча, забил 19 голов и отдал 19 результативных передач.

1 апреля мадридский "Реал" арендовал у донецкого "Шахтера" 18-летнего бразильского футболиста Винисиуса Тобиаса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb