Футболист "Динамо" перешел у французский клуб

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Киевляне арендовали французам игрока сборной Люксембурга на один сезон с правом последующего выкупа.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу лично одобрил продажу Жерсона Родригеса, поскольку имеет претензии к игре вингера португальского происхождения.

Родригес перешел в "Динамо" в 2019 году, сыграл за киевлян 53 матча и забил 9 голов.

"Труа" в нынешнем сезоне вернулся к сильнейшему французского дивизиона. За 4 тура нового чемпионата Франции клуб набрал лишь 1 очко и занимает в турнирной таблице последнее место.

31 августа сообщалось, что на Родригеса также претендовала итальянская "Салернитана" , которой не удалось договориться о трансфере с "Динамо".

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