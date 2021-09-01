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Футболист "Динамо" перешел у французский клуб

1 сентября, 2021 среда
08:14
Спорт Жерсон Родригес

Полузащитник киевского "Динамо" Жерсон Родригес перешел во французский "Труа"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Киевляне арендовали французам игрока сборной Люксембурга на один сезон с правом последующего выкупа.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу лично одобрил продажу Жерсона Родригеса, поскольку имеет претензии к игре вингера португальского происхождения.

Родригес перешел в "Динамо" в 2019 году, сыграл за киевлян 53 матча и забил 9 голов.

"Труа" в нынешнем сезоне вернулся к сильнейшему французского дивизиона. За 4 тура нового чемпионата Франции клуб набрал лишь 1 очко и занимает в турнирной таблице последнее место.

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Жерсон Родригес
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