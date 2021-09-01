Футболист "Динамо" перешел у французский клуб
Полузащитник киевского "Динамо" Жерсон Родригес перешел во французский "Труа"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
Киевляне арендовали французам игрока сборной Люксембурга на один сезон с правом последующего выкупа.
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу лично одобрил продажу Жерсона Родригеса, поскольку имеет претензии к игре вингера португальского происхождения.
Родригес перешел в "Динамо" в 2019 году, сыграл за киевлян 53 матча и забил 9 голов.
"Труа" в нынешнем сезоне вернулся к сильнейшему французского дивизиона. За 4 тура нового чемпионата Франции клуб набрал лишь 1 очко и занимает в турнирной таблице последнее место.
- 31 августа сообщалось, что на Родригеса также претендовала итальянская "Салернитана" , которой не удалось договориться о трансфере с "Динамо".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.55Продажа 31.94
- Актуальное
- Важное