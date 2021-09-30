Футболист "Баварии" признался, что забил сумасшедший гол в ворота "Динамо" случайно
Вингер немецкой "Баварии" Лерой Сане заявил, что когда забивал "Динамо" гол ударом с фланга в матче Лиги чемпионов, даже не пробивал по воротам
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
По словам Сане, на 74-й минуте, когда мяч оказался в воротах "Динамо", он делал навес с фланга.
"Я сыграл неплохо. Мы доминировали на поле и мало что позволили сопернику. По воротам в том эпизоде я даже не бил, а хотел сделать навес. Немного повезло, что моя техника в ту секунду меня подвела", - сказал Сане после матча, в котором "Бавария" победила "Динамо" со счетом 5: 0, а сам футболист был признан лучшим игроком матча.
- Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0: 5 мюнхенской "Баварии.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что в матче Лиги чемпионов с "Баварией" все испортил сомнительный пенальти в ворота киевлян.
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