Футболист "Баварии" признался, что забил сумасшедший гол в ворота "Динамо" случайно

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

По словам Сане, на 74-й минуте, когда мяч оказался в воротах "Динамо", он делал навес с фланга.

"Я сыграл неплохо. Мы доминировали на поле и мало что позволили сопернику. По воротам в том эпизоде я даже не бил, а хотел сделать навес. Немного повезло, что моя техника в ту секунду меня подвела", - сказал Сане после матча, в котором "Бавария" победила "Динамо" со счетом 5: 0, а сам футболист был признан лучшим игроком матча.

Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0: 5 мюнхенской "Баварии.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что в матче Лиги чемпионов с "Баварией" все испортил сомнительный пенальти в ворота киевлян.

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