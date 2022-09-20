Футбол. Ветераны ФК "Карпаты" – Сборная журналистов Украины. Благотворительный матч
Сегодня, 20 сентября в 16:00 во Львове на стадионе "Скиф" состоится благотворительный футбольный матч за "Кубок Львова"
Трансляция матча пройдет на Еспресо.TV.
Основная цель благотворительного матча – помощь детям-сиротам из Восточной Украины заниматься спортом.
От телеканала "Еспресо" за сборную журналистов сыграют Василий Зима и Александр Ващук.
Присоединяйтесь к благотворительности и просмотру игры на YouTube
Организаторами матча выступили Информационное агентство Центр новостей, Украинская ассоциация футбола, футбольный клуб "Карпаты", Львовская ассоциация футбола.
Ветераны ФК "Карпаты" и Сборная журналистов встречаются на футбольном поле в матче за "Кубок Львова" в третий раз. В 2018 году карпатовцы уступили сборной журналистов по пенальти. В прошлом году обладателем "Кубка Львова" стала команда ветеранов.
В ходе прямой трансляции благотворительного матча состоится аукцион с лотами от футбольных звезд Украины. Кто захочет помочь детям-сиротам с Востока Украины, сможет купить футболки от Андрея Ярмоленко, Марьяна Шведа, Михаила Мудрыка, Андрея Тлумака, Вячеслава Шевчука, Алексея Белика, Артема Федецкого, а также мячи с автографами сборников Украины, ветеранов ФК "Карпаты" и другие интересные подарки. Все собранные средства от приобретенных лотов пойдут на ремонт и обустройство комнат Дома ребенка №1 г. Львова.
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