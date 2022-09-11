Футбол в прямом эфире. "Карпаты" (Львов) - "Буковина" (Черновцы) в 17:00
В воскресенье, 11 сентября, львовские "Карпаты" будут принимать дома черновицкую "Буковину". Ютуб-канал Espreso.tv покажет матч в прямом эфире
Трансляция начнется в 16:30 с предматчевой студии со стадиона. Само противостояние на стадионе "Украина" начнется в 17:00.
В предыдущем туре "зелено-белые" продолжили победное шествие и в непростом поединке победили на выезде тернопольскую "Ниву". Судьбу встречи решил единственный гол Амвросия Чачуа, забитый на 81-й минуте. Следует отметить и тот факт, что вратарь "Карпат" Роман Лепка снова продержал ворота на замке и не пропустил.
В минувшее воскресенье записала в актив первый заработанный балл "Буковина". После стартового поражения от "Эпицентра" (1:2) команда из Черновцов принимала дома вышгородский "Диназ". Голов в этом матче не забили.
В сезоне 2021/2022 "Карпаты" и "Буковина" выступали в группе "А" Второй лиги. Черновицкая команда набрала 23 очка в 17 поединках и на момент досрочной остановки чемпионата шла на 9-й строчке. Интересно, что в последний раз воскресные соперники встречались 11 сентября 2021-го – ровно за год до очередного поединка. Тогда в Черновцах "львы" победили 2:1 благодаря голам Владислава Приймака и Амвросия Чачуа. За хозяев отличился Артур Орнат.
Матч пройдет без зрителей.
Первая лига, группа "А", сезон 2022/2023. 3 тур
"Карпаты" (Львов) – "Буковина" (Черновцы)
11 сентября. Начало – 17:00. Львов. Стадион "Украина"
Арбитр – Олег Когут (Тернополь)
Ассистенты арбитра: Владислав Дрыкин (Ривне) и Владимир Алавук (Киев)
Четвертый арбитр – Тарас Козак (Львовская область)
Наблюдатель арбитража – Игорь Овчар (Ивано-Франковск)
Трансляция – YouTube-канал "Espreso.TV"
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