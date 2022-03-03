Футбол для меня больше не существует. Вся концентрация – как помочь Украине, - Шевченко

Об этом сообщает Sky Sports .



По словам Шевченко, сейчас все украинские спортсмены – едины.



"Виталий Кличко на передовой. Мы общаемся каждый день, он информирует меня о ситуации. Все спортсмены едины. Мы общаемся, делимся информацией, пытаемся помочь стране. Некоторые из них остаются в Украине на передовой, мы пытаемся организовать то, что нужно стране сейчас. Много людей также совершают телефонные звонки с целью благотворительности, чтобы начать помогать собрать деньги", - заверил Андрей Шевченко.



Экс-тренер сборной Украины заметил, что сейчас все его мысли о войне и он не интересуется футболом.



"Футбол для меня больше не существует. Я об этом не думаю. Не время для этого. Ничего не смотрю, никакой спорт, ничего. Вся моя сосредоточенность, когда просыпаюсь – думаю, как могу помочь своей стране, что могу сделать. Начал звонить по телефону родителям , друзьям, узнавать, что происходит в Украине", – сказал Андрей Шевченко.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех еврокубков, а сборную России - от любых международных соревнований.

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