Футбол: АИК – Ворскла. Youtube-канал Еспресо будет транслировать матч в прямом эфире
27 июля в 19:15 Youtube-канал Еспресо начнет футбольный марафон к игре АИК – ФК "Ворскла". Прямую трансляцию матча смотрите на нашем Youtube-канале в 20:00 с украиноязычным комментированием
В рамках марафона Еспресо покажет предматчевую студию, матч АИК - ФК "Ворскла" в прямом эфире и послематчевую студию с футбольным экспертом Сергеем Ковальцем. Ведущими студий будут Андрей Малиновский и Александр Ващук. Комментировать матч, как и в первой игре, будет Лев Галушко.
Переходите на трансляцию и ставьте напоминания! Не пропустите игру!
27 июля в 20:00 ФК "Ворскла" проведет в Швеции на стадионе "Френдз Арена" ответный матч против шведского АИКа в рамках 2-го раунда квалификации Лиги конференций.
Первую игру полтавчане выиграли со счетом 3:2.
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