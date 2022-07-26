Футбол: АИК – Ворскла. Youtube-канал Еспресо будет транслировать матч в прямом эфире

В рамках марафона Еспресо покажет предматчевую студию, матч АИК - ФК "Ворскла" в прямом эфире и послематчевую студию с футбольным экспертом Сергеем Ковальцем. Ведущими студий будут Андрей Малиновский и Александр Ващук. Комментировать матч, как и в первой игре, будет Лев Галушко.

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27 июля в 20:00 ФК "Ворскла" проведет в Швеции на стадионе "Френдз Арена" ответный матч против шведского АИКа в рамках 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

Первую игру полтавчане выиграли со счетом 3:2.