English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Спорт Футбол: АИК – Ворскла. Youtube-канал Еспресо будет транслировать матч в прямом эфире
Анонс

Футбол: АИК – Ворскла. Youtube-канал Еспресо будет транслировать матч в прямом эфире

26 июля, 2022 вторник
12:45
Спорт

27 июля в 19:15 Youtube-канал Еспресо начнет футбольный марафон к игре АИК – ФК "Ворскла". Прямую трансляцию матча смотрите на нашем Youtube-канале в 20:00 с украиноязычным комментированием

В рамках марафона Еспресо покажет предматчевую студию, матч АИК - ФК "Ворскла" в прямом эфире и послематчевую студию с футбольным экспертом Сергеем Ковальцем. Ведущими студий будут Андрей Малиновский и Александр Ващук. Комментировать матч, как и в первой игре, будет Лев Галушко.

Переходите на трансляцию и ставьте напоминания! Не пропустите игру!

27 июля в 20:00 ФК "Ворскла" проведет в Швеции на стадионе "Френдз Арена" ответный матч против шведского АИКа в рамках 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

Первую игру полтавчане выиграли со счетом 3:2.

Читайте также:
Марія Захарова
25 июля, 2022 понедельник
Россия пригрозила Украине и Евросоюзу за слова о победе на поле боя
Євген Єнін
25 июля, 2022 понедельник
Россия может дожать Беларусь, Украина готовится к худшим сценариям в войне, - МВД
Путін і Лавров
25 июля, 2022 понедельник
Лавров ищет возможности избежать ответственности. Боится наказания за совершенные преступления, - Чалый
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.25
    Покупка 38.25
    Продажа 39.21
  • EUR
    Покупка 38.65
    Продажа 39.75
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
26 июля
15:04
Эксклюзив
На Харьковщине враг снизил интенсивность наступательных попыток и больше обороняется, - заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Чашка
15:02
Лукашенко заявил, что украинцы сами поджигают зерновые поля ради "страшной картинки"
15:00
Россияне хотят переименовать временно оккупированный Мариуполь
14:42
ЕС продлил экономические санкции против РФ на полгода
14:38
В Чугуеве под завалами разрушенного оккупантами Дома культуры обнаружили тело погибшей 30-летней женщины
14:27
электроэнергиия
Украина заработала первые полмиллиарда гривен на экспорте электроэнергии
14:17
ДБР
Лавринович и Грищенко объявлены в государственный и международный розыск
14:06
Сергей Шкарлет
В регионах Украины планируют ввести должности специалистов по безопасности в образовательной среде
14:00
Обновлено
Страны ЕС согласовали чрезвычайный план на случай перекрытия РФ газа
13:57
Эксклюзив
Экспорт зерна не морем повышает цену продукта, но логистика должна работать, - Климкин
13:55
Губернаторы областей и глава Якутии: Великобритания добавила 42 человека в список персональных санкций против РФ
13:48
На востоке Германии из-за аномальной жары бушуют лесные пожары
13:46
ДНР
СБУ раскрыла планы России по псевдореферендуму о присоединении оккупированных регионов Украины
13:44
Санкции работают. Еще как работают!
13:36
Как юные аграрии помогают Вооруженным силам Украины
13:33
Lufthansa
Из-за забастовки наземного персонала Lufthansa отменяет почти все полеты в своих немецких хабах
13:33
Обидчик Джошуа указал на главное преимущество Усика над британцем
13:29
США готовы помочь Азербайджану и Армении разрешить споры по Нагорному Карабаху
13:26
Эксклюзив
У России нет исторической перспективы. Империя обречена, - дипломат Огрызко
13:07
Эксклюзив
Офис президента хочет создать силовое суперобразование, концентрация полномочий в одном ведомстве превратит его в КГБ, - политэксперт Кулик
13:03
Обновлено
Россия ударила ракетами по Николаеву: пыталась поразить порт, поврежден объект критической инфраструктуры
13:02
В Украине существенно подорожали полисы "Зеленая карта", без которых авто не впускают в ЕС
12:58
Эксклюзив
Сергей Згурец
России сложно получить развединформацию через спутники, - Згурец
12:55
Несмотря на кризис, Чехия заполнила газовые хранилища на рекордные 80%
12:45
"Помогли уничтожить "тигры", "урал" и БК оккупантов: нацгвардейцы показали работу беспилотников
12:41
И. о. главы Фонда госимущества подала в отставку
12:34
Российские военные с утра обстреливают границы Черниговщины из минометов и артиллерии
12:33
Эксклюзив
Российская букмекерская контора "1XBET" может вербовать украинцев,- пресс-секретарь InformNapalm Макарук
12:20
В Альпах ледники тают с рекордной за 60 лет скоростью из-за глобального потепления, - Reuters,
12:15
Украинские медики получат 10 тыс. ноутбуков от французского правительства
12:01
PR
LED панели Brille
11:58
Экс-тренер "Динамо" указал единственный вариант, при котором киевляне пройдут "Фенербахче" в ЛЧ
11:54
Суд приговорил троих боевиков террористической организации "ДНР" к 15 годам лишения свободы
11:49
Как тяжелобольным и травмированным украинцам подать заявку на лечение за границей. Разъяснение Минздрава
11:46
Состоялся очередной обмен телами погибших военных между Украиной и РФ: домой вернули 25 павших защитников
11:45
Украинцы признали лучшей 5-гривневую монету "К 30-летию независимости Украины"
11:37
В РФ формируют батальоны "добровольцев" из заключенных, выходцев из Центральной Азии и отдаленных регионов, - разведка
11:33
Кулеба
Газовая война Путина против Европы является прямым продолжением его войны против Украины, - Кулеба
11:29
Эксклюзив
Россия будет стараться сорвать зерновое соглашение и возложить ответственность за это на Украину, - аналитик Бурковский
11:25
Новости компаний
Ferrexpo Константина Жеваго приобрела автомобиль для медиков Макарова
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV