Фуркады, идите на##й: Чемпион мира Пидручный обратился к французским биатлонистам, ставшим на защиту сборной России

Об этом Пидручный написал в Instagram.

Таким образом, украинец отреагировал на интервью Фуркада российскому телеканалу "Матч ТВ", в котором тот выступил против отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

"Вчерашнее интервью Симона Фуркада российским журналистам меня сильно возмутило. Поэтому я решил все-таки найти время, чтобы высказать свое мнение о роли спорта в политике и войне. Во-первых, Мартен и Симон Фуркады, идите на##й. Надеюсь, ваши дети никогда не почувствуют ту боль, с которой встретились украинские дети. Дети, покинувшие свои дома, слышавшие звуки взрывов, которые видели, как их мам насилуют, а родных убивают", - написал Пидручный.

Он заметил, что сожалеет, что отдал голос за Мартена Фуркада в комиссию МОК

"И что такие крупные спортсмены оказались дерьмовыми людьми. Как можно говорить, что спорт вне политики, когда в Москве на концерте в поддержку войны, было немало спортсменов с буквой Z на одежде? Это они так невиновны и страдают из-за власти? Спорт всегда был маркетинговым инструментом для любой страны, поэтому фраза "спорт вне политики" никогда не была для меня объективной, а сейчас тем более", - отметил Подручный.

Он подчеркнул, что для него молчание русских и белорусских спортсменов означает, что они сделали свой выбор в поддержку войны.

"Мне совсем не жаль, что их не будет ни на каких международных соревнованиях, потому что я считаю, что весь народ России и Беларуси несет ответственность за того, кого они избрали и кому прощали преступления раньше. Недавние соцопросы в России показывают, что более 80% россиян поддерживают военные действия и убийства в Украине. Я не удивлюсь, если среди них есть биатлонисты", - продолжил Подручный.

Он также пожелал российским биатлонистам, которые выступают за Украину, но до сих пор не выразили свою позицию, оставаться в РФ.

"Что касается натурализованных спортсменов, которые уже не первый год выступают под нашим флагом, но которые с начала войны никак не показали свою позицию – надеюсь вас больше никогда не увидеть ни на тренировочных сборах, ни на соревнованиях. Вы выехали в рашу, так там и оставайтесь", - посоветовал Пидручный, являющийся чемпионом мира-2019 в гонке преследования.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb