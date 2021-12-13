Функция Украины - объяснить невозможность компромисса, который предлагает Запад для РФ, - психолог

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Мне кажется, что многие на Западе думают, что это конец истории. Вот Путин завоюет Украину и это конец истории. А это начало плохой истории, потому что мы погибнем, а для них начнется плохая история. Восстановится СССР - новая империя, которая будет атаковать западный мир", - сказал эксперт.



По его словам, есть еще проблема компромисса между РФ и Западом.



"Западная этика построена на том, что компромисс есть добро, и западный мир предлагает России компромисс. Россия есть восточная культура, и там ищут гармонии, они не ищут компромисс. Он есть зло. Когда они идут на компромисс - это значит они проиграли. Они могут идти на компромисс только под силой нажима и то временно, ожидая реванша. Россия ищет способы достичь реванша. Западный мир не понимает, что невозможно достичь компромисса с Путиным. Функция Украины - мы должны транслировать знания западному миру, что компромисс, которого они ищут, невозможен", - подытожил психолог.

Большая семерка официально предупредила Россию о высокой цене нападения на Украину.