"Функция гаранта Конституции местами провисает": аналитик об отмене встречи Зеленского с Бербок

Об этом он заявил в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.



"То, что не встретился президент с министерством иностранных дел Германии - у нас министр Кулеба. Я убежден, что их общение, которое произошло было чрезвычайно насыщенным и более продуктивным, содержательным и профессиональным, чем это была встреча с Зеленским, но если она анонсирована Тем более в Украине еще находится ряд глав МИД стран-членов ЕС и НАТО.Мне кажется, в тех условиях, когда мы просим от ЕС много вещей, когда нам нужна и макрофинансовая помощь, мы просим оружие в Германии, санкции. Значит, необходимо найти в любом тяжелом графике по 5 минут, но встретиться с каждым министром", – сказал Юсов.



По его словам, это нужно для того, чтобы демонстрировать позицию украинцев, потому что мы едины в готовности противостоять агрессору.



"Есть еще народная димломатия, парламентская дипломатия, есть культурная и гражданская дипломатия, и мы все должны эти рычаги применять, учитывая, что прямая функция гаранта Конституции у нас местами провисает. Я думаю, что мировые лидеры понимают, что речь идет не о Зеленском и не в их правилах обижаться, есть вещи, которые нужно перетерпеть и не дать выйти за пределы какой-то колеи..Когда видят, что такое "сползание" происходит, сразу включается серьезная артиллерия. Приезд Джонсона в Киев - именно такая история. Когда он отменил визит в Японии, чтобы разъяснить Зеленскому какие-то вопросы", - подытожил аналитик.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время двухдневного визита в Киев.