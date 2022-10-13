Функционал Apple станет доступен в Windows 11 и Xbox

О подписанном соглашении компании рассказали на презентации новой продукции Microsoft.

Предыдущие версии Apple TV и Apple Music уже можно скачать из магазина Microsoft Store, а их полноценный релиз состоится в 2023 году.

В результате некоторые сервисы Apple станут доступными в софте Microsoft. В частности, облачную медиатеку Apple можно будет просматривать в "Фотографиях" Windows, а приложение "Фотографии" интегрируется облачное хранилище iCloud - таким образом пользователи смогут получить прямой доступ к своим медиафайлам.

Теперь подписчики сервисов Apple смогут пользоваться своими сервисами даже на Windows без помощи браузера.

4 октября члены Европарламента проголосовали за переход на одинаковый тип зарядных разъемов для всех электронных устройств, включая технику Apple.

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