Функционал Apple станет доступен в Windows 11 и Xbox
Теперь облачную медиатеку Apple можно будет просматривать в "Фотографиях" Windows, а на Xbox станет доступным приложение Apple Music
О подписанном соглашении компании рассказали на презентации новой продукции Microsoft.
Предыдущие версии Apple TV и Apple Music уже можно скачать из магазина Microsoft Store, а их полноценный релиз состоится в 2023 году.
В результате некоторые сервисы Apple станут доступными в софте Microsoft. В частности, облачную медиатеку Apple можно будет просматривать в "Фотографиях" Windows, а приложение "Фотографии" интегрируется облачное хранилище iCloud - таким образом пользователи смогут получить прямой доступ к своим медиафайлам.
Теперь подписчики сервисов Apple смогут пользоваться своими сервисами даже на Windows без помощи браузера.
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