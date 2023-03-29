"Фундация Течия" приобрела эвакуационное авто для пограничников на бахмутском направлении
Микроавтобус Citroen Jumper уже выполняет функции санитарного автомобиля для Краматорского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины. Авто приобрела и передала ОО "Фундация Течия" и ее директор Олег Крот
По запросу Главного военно-медицинского клинического центра Государственной пограничной службы Украины ОО "Фундация Течия" приобрела и привезла в Украину дизельный микроавтобус Citroen Jumper 2016 года выпуска стоимостью 650 тыс. грн.
В клиническом центре рассказали, что авто передали на нужды Краматорского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины. Он защищает восточные рубежи, в частности, участвует в обороне Бахмута. Микроавтобус уже помогает в эвакуации раненых.
"Фундация Течия" продолжает обеспечивать автомобилями Силы обороны Украины. Сейчас в работе – еще один микроавтобус для медицинских и эвакуационных целей и два внедорожника общей стоимостью более 1,5 млн грн. В ближайшее время они будут переданы военным.
Всего после полномасштабного вторжения России в Украину ОО "Фундация Течия" приобрела для Сил обороны Украины транспортных средств на более 27 млн грн ($745 тыс. по курсу НБУ). Детальный отчет обо всей поддержке ВСУ смотрите по ссылке.
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