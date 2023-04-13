"Фундация Течия" помогла укомплектовать снайпера из Бучи





"Владимир – житель Бучи, он с первого дня полномасштабного вторжения присоединился к рядам теробороны, а после деоккупации Киевщины продолжил гнать врага из Украины на восточном направлении. Летом мы уже собирали для него средства, тогда удалось купить снайперскую винтовку и тепловизор для нее", - вспоминает Вадим Осадчий, друг снайпера Владимира Вакуленко.

Во время выполнения боевого задания под Бахмутом в январе 2023 года Владимир получил ранение от вражеского фугаса. Первое, что он попросил у друзей во время звонка из больницы – помочь купить оружие и снаряжение взамен утраченных.

Вскоре друзья Владимира собрали около миллиона гривен, сообщает сайт "Фундации Течия". За эти средства купили новую винтовку, авто и другие полезные вещи. А в Фундацию обратились с просьбой приобрести специальный снайперский тепловизор.

«Наша команда сработала очень быстро, и буквально через несколько дней тепловизор был у Владимира. Теперь он сможет без проблем работать в любое время суток», – рассказал Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и директор ОО "Фундация Течия".

Кстати, пока Владимир Вакуленко восстанавливался от травмы, Президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом "За мужество" III степени.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину ОО "Фундация Течия" приобрела для Сил обороны Украины оптику и тепловизионное оборудование на $5,28 млн. Детальный отчет о помощи от организации в течение первого года большой войны можно прочитать по ссылке.