"Фундация Течия" открыла программу протезирования для военных и гражданских
Общественная организация "Фундация Течия" и ее директор Олег Крот рассказали о первом кейсе в рамках нового благотворительного проекта «Нестримні». Они оплатили обновление протеза для Максима Иванченко – офицера ВСУ и преподавателя кафедры огневой подготовки Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Стоимость обновления – 430 тыс грн.
Максим Иванченко участвовал в АТО, а после начала полномасштабного вторжения – в освобождении Киевщины и Харьковщины. Летом 2022 года он вместе с побратимами ехал на ротацию в Киевской области. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина слетела с дороги. Иванченко получил многочисленные травмы и потерял правую ногу выше колена, сообщает сайт ОО "Фундация Течия".
Офицер перенес несколько операций и получил протез за государственный счет. Но из-за того, что травма произошла не во время боевых действий, функционал протеза был ограниченным: не хватало динамики стопы и подвижности коленного узла. Военному решила помочь "Фундация Течия" вместе с Центром протезирования, ортезирования и реабилитации "Без обмежень".
Для Максима изготовили и установили протез с более функциональными коленным суставом и стопой, а также с мощной гидравлической системой и более естественной механикой походки. Впереди – еще несколько операций и реабилитация, но офицер уже планирует возвращаться к службе и готовить будущих командиров ВСУ.
"Новый протез намного мягче с точки зрения нагрузки на культю. Надел – и можно вставать без костылей. В нем есть поворотный механизм, благодаря чему легче обуваться. А также есть режим, с которым можно спокойно ездить на велосипеде", – объясняет Максим Иванченко.
В рамках проекта "Нестримні" помощь в протезировании могут получить военные и пострадавшие во время войны гражданские, которые по определенным причинам не могут получить ее от государства.
"С первых дней полномасштабного вторжения мы помогаем защитникам Украины, – рассказывает Олег Крот, директор "Фундации Течия" и управляющий партнер холдинга TECHIIA. – А с 2023 года направляем дополнительные усилия на реабилитацию наших защитников, защитниц и гражданских, потерявших конечности в результате российской агрессии. Это наша маленькая благодарность украинцам, которых не сдерживает ни враг, ни травмы, ни что-либо другое".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.38
Покупка 37.38Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное