"Фундация Течия" открыла программу протезирования для военных и гражданских

Максим Иванченко участвовал в АТО, а после начала полномасштабного вторжения – в освобождении Киевщины и Харьковщины. Летом 2022 года он вместе с побратимами ехал на ротацию в Киевской области. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина слетела с дороги. Иванченко получил многочисленные травмы и потерял правую ногу выше колена, сообщает сайт ОО "Фундация Течия".

Офицер перенес несколько операций и получил протез за государственный счет. Но из-за того, что травма произошла не во время боевых действий, функционал протеза был ограниченным: не хватало динамики стопы и подвижности коленного узла. Военному решила помочь "Фундация Течия" вместе с Центром протезирования, ортезирования и реабилитации "Без обмежень".

Для Максима изготовили и установили протез с более функциональными коленным суставом и стопой, а также с мощной гидравлической системой и более естественной механикой походки. Впереди – еще несколько операций и реабилитация, но офицер уже планирует возвращаться к службе и готовить будущих командиров ВСУ.

"Новый протез намного мягче с точки зрения нагрузки на культю. Надел – и можно вставать без костылей. В нем есть поворотный механизм, благодаря чему легче обуваться. А также есть режим, с которым можно спокойно ездить на велосипеде", – объясняет Максим Иванченко.

В рамках проекта "Нестримні" помощь в протезировании могут получить военные и пострадавшие во время войны гражданские, которые по определенным причинам не могут получить ее от государства.

"С первых дней полномасштабного вторжения мы помогаем защитникам Украины, – рассказывает Олег Крот, директор "Фундации Течия" и управляющий партнер холдинга TECHIIA. – А с 2023 года направляем дополнительные усилия на реабилитацию наших защитников, защитниц и гражданских, потерявших конечности в результате российской агрессии. Это наша маленькая благодарность украинцам, которых не сдерживает ни враг, ни травмы, ни что-либо другое".