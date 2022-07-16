Фукуяма предупредил Украину об угрозах, которые несет возвращение Трампа в Белый дом
Философ и политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США Украина может остаться без поддержки Вашингтона
Об этом сообщает DW .
По его словам, поддержка Украины со стороны республиканцев в США постепенно ослабевает.
"Трамп при этом находится на другой стороне – он настроен пророссийски, не проукраински. Очевидно, что если он вернется в 2024 году на пост президента, это может решить все проблемы России сегодня, потому что Трамп намерен вывести США из НАТО. Таким образом "Кремль достигнет своей главной цели просто благодаря изменению курса американской политики. Вот почему я считаю крайне важным, чтобы Украина достигла определенного прогресса и перехватила инициативу на поле боя в течение лета", - сказал Фукуяма.
Он подчеркнул, что единство на Западе зависит от того, верят ли люди в то, что в ближайшей перспективе возможно военное решение проблемы в Украине.
"Если же возобладает мнение, что ситуация зашла в безвыходное положение, которое будет продолжаться вечно, тогда, думаю, возникнут трещины в единстве Запада, и будет больше призывов к Украине отдать территорию, чтобы остановить войну", - убежден Фукуяма.
- 14 июля США Дональд Трамп заявил, что планирует снова принять участие в выборах в 2024 году.
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