Фукуяма не видит никаких оснований для уступок России
Философ посоветовал НАТО срочно готовиться к завершению войны России против Украины. Иначе Кремль получит время на перевооружение
Политический философ и писатель Фрэнсис Фукуяма в статье для American Purpose впервые сформулировал сценарий гарантий безопасности для Украины: Альянсу следует немедленно браться за его реализацию.
Немного истории: Фукуяма еще в далеком 1992 году предвидел политическую мутацию демократа-алкоголика Ельцина в неуравновешенного самодура Путина. Он тогда написал книгу с апокалиптическим названием "Конец истории и последний человек". Книга о либерализме, но нынешний европейский кризис там прописан отлично.
Он намекнул, как сытый Запад потеряет сопротивляемость российской (энергетической) экспансии. Современная либеральная демократия убаюкивает страны, заставляет концентрироваться на потреблении и становится финалом эволюции человеческого общества.
У либеральных демократий вместо бойцовских мышц доллары, они предпочитают договариваться, а не воевать. И в этом их ключевая слабость в сравнении с тоталитарными государствами. В недемократических странах агрессия, страх и конфликты часто являются главным экспортным товаром, и именно тоталитарные экономики становятся источником новых войн.
Фукуяма подсказывает: урегулирование будущего достигается лишь сильными гарантиями безопасности для Украины. Невозможно достичь стабильного перемирия между Украиной и Россией без украинского членства в НАТО
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Фукуяма подсказывает: урегулирование будущего достигается лишь сильными гарантиями безопасности для Украины. Невозможно добиться стабильного перемирия между Украиной и Россией без украинского членства в НАТО. Минимальный порог для вступления в Альянс – освобождение двух южных областей Украины – Херсонской и Запорожской, граничащих с побережьем Черного моря. Этот регион имеет решающее значение для переговорной позиции Украины по трем причинам.
Во-первых, сложно представить, как Украина сможет оставаться экономически жизнеспособной без восстановления доступа к своим портам на Азовском море.
Во-вторых, в этих регионах все еще остается много проукраински настроенных людей.
В-третьих, если Украина освободит остальную часть Херсонской области, это отрежет Крымский полуостров от поставок.
Фукуяма отвергает любое официальное мирное соглашение, согласно которому Россия согласится на членство Украины в НАТО, а Украина уступит законный суверенитет над Донбассом или Крымом.
Фукуяма отвергает любое официальное мирное соглашение, согласно которому Россия согласится на членство Украины в НАТО, а Украина уступит законный суверенитет над Донбассом или Крымом.
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"Любое кратковременное прекращение огня позволит России перевооружиться и восстановиться. Вступление в НАТО – единственный сценарий, который может положить конец войне в ближайший год. Он полностью зависит от успеха весьма ожидаемого украинского контрнаступления. Если в конце лета линия фронта будет близка той, где она находится сейчас, поддержка Украины со стороны Запада начнет ослабевать все быстрее, и вероятность крепкого перемирия уменьшится.
Мы должны начать конкретно думать об условиях, при которых НАТО примет Украину, и активно готовиться к такому результату. Эти размышления необходимо начать уже сейчас, поскольку Запад все еще очень далек от консенсуса по этому вопросу", – пишет Фукуяма.
Текст Фукуямы дает нам основания для двух хороших выводов: сытый либеральный Запад уже начинает понимать, что членство Украины в Альянсе — это не только и не столько помощь нам, сколько определение новых контуров безопасности на континенте. Во-вторых, мир уже готовится к обсуждению этих контуров.
Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel
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