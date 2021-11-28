Фукуяма назвал причину резкого недовольства Украиной со стороны Кремля
Нынешняя фаза напряжения в отношениях Киева с Москвой вызвана фактом вооружения ВСУ турецкими "байрактарами"
Такую точку зрения придерживается американский политолог Фрэнсис Фукуяма, о чем он заявил 27 ноября 2021 года, передает Еспресо.TV .
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"Использование Украиной турецких беспилотников может кардинально изменить ситуацию", – отметил Фукуяма в своем твиттере.
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"Поэтому Москва, похоже, так озабочена этим вопросом", - подчеркнул он.
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