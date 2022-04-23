Fujitsu, Atos и еще 6 цифровых компаний покидают рынки России и Беларуси, - Федоров

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Продолжаю рассказывать о санкциях против РФ и РБ от технологических компаний.

• Как мы писали ранее, Ahrefs блокирует весь доступ из России и Белоруссии. Доступ для российских IP закрыт. Компания также собрала 1.5 млн. долларов для Украины. Большая часть средств пошла на фонд "Вернись живым".

• Спутниковый оператор Bulgaria Sat EAD выключил российские телеканалы. Компания изъяла со спутника 4 российских телеканала: Первый канал, НТВ Мир, RT, RT Documentary. Кроме того, компания сделала бесплатной трансляцию UA TV и Ukraine 24.

• Ранее Atos сократили сделки в России в соответствии с международными санкциями, а уже 21.04. компания подтвердила управляемый выход из России. Для поддержки своих глобальных клиентов Atos перемещала услуги, которые сейчас предоставляются из России, в другие страны, включая Индию и расширенный центр SAP в Турции.

• Fujitsu прекращает новые заказы и поставки продуктов и сопутствующих услуг в России. Компания как можно скорее передаст ответственность за различные услуги от сервисного центра в России до мест доставки в других регионах, чтобы поддерживать стабильность и непрерывность услуг. Также будут минимизировать риски и возможное влияние на клиентов посредством внедрения business continuity plans.

• Omnicom Group Inc. (NYSE:OMC) сегодня подтвердила, что выходит из России и прекращает сотрудничество с местными партнерами по реализации всех своих инвестиционных планов.

• Lumen объявил о невозможности продолжать работу на российском рынке. Теперь бизнес-услуги, как и физическое присутствие, будут значительно ограничены. Кроме того, компания делает шаги, чтобы немедленно остановить бизнес активности в регионе.

• Корпорация NCR (NYSE: NCR) приостановила продажу всей продукции в России. Также, учитывая масштабы кризиса беженцев, Фонд NCR предоставляет ЮНИСЕФ 200 000$.

• MongoDB больше не будет продавать облачные услуги клиентам в России и Беларуси, как и свое программное обеспечение. Компания также заявила, что не располагает никакими офисами или сотрудниками в России.

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