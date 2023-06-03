Основа современной мировой медицины – доказательность эффективности. Это масштабные исследования и многолетняя научная работа.

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Вместе с тем существуют и другие направления медицины, как народная или фитотерапия – они не имеют научной основы, а все попытки доказать их эффективность провалились.

Несмотря на это, на полках аптек есть очень много сомнительных препаратов, которые нам ярко рекламируют, но даже не дотягивают до эффекта плацебо. О некоторых из видов такого "лекарства" – в статье "Еспресо".

Гомеопатия

Это так называемая альтернативная медицина. Гомеопатия является псевдонаукой, а научное общество называет ее не иначе как мошенничеством. Комитет по науке и технологии Британского парламента утверждает , что гомеопатические средства работают не лучше, чем плацебо, а сами препараты - "пилюли, не содержащие активных ингредиентов". Такое "лечение" во многих случаях может быть опасным, ведь по существу, не будет влиять на болезнь человека.

В Минздраве же отмечают , что гомеопатия чрезвычайно популярна для лечения ОРИ, бронхита, мигрени, депрессии и других заболеваний, включая онкологические. Собственно, доходы от продажи гомеопатических препаратов измеряются миллиардами долларов, что красноречиво подчеркивает их популярность. С другой стороны, ни одно должное научное исследование не смогло доказать, что хотя бы один из гомеопатических препаратов может вылечить какую-либо болезнь.

Некоторые препараты

Лимфомиозот – якобы лечит аллергию и воспалительные процессы.

Траумель гель, Траумель С – используют при спортивных или бытовых травмах и т.п. Запрещенный Управлением продовольствия и медикаментов США не входит в протоколы ВОЗ и НСЗУ. Как и предыдущий препарат.

Вибуркол – "лечение" дыхательных путей, ОРВИ, воспалительных процессов половых органов, судорог и т.д.

Дентокинд – это вообще детское средство, облегчающее боль при прорезывании зубков. Как и все вышеперечисленные препараты оказывает недоказанное действие и запрещен в США.

Грипп Хеэль – для комплексного лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. Здесь производители предусмотрительно вписываются в инструкции о комплексном лечении. Действующее ли само по себе это средство – вопрос риторический.

Тенотен – гомеопатическое успокаивающее, грубо говоря. Есть и детская версия.

Анаферон – опять типа противовирусное средство

Тонзилотрен – "лечение" ангин, тонзиллита, увеличение миндалин.

Эргоферон – против герпеса, мононуклеоза и кишечных инфекций.

Нервохеэль – еще одно гомеопатическое успокаивающее. Применяют его при нарушении сна или высоком возбуждении нервной системы.

Вокара – против воспалительных заболеваний ротоглотки

Афлубин – для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ.

Многие из этих препаратов могут продаваться и под другими названиями, поэтому важно проверять лекарства перед их покупкой. Сделать это можно здесь .

Иммуномодуляторы, противовирусные

Иммуностимуляторы (иммуномодуляторы) – это средства, стимулирующие гуморальные иммунные реакции, клеточный и неспецифический иммунитет. Однако их действие на организм не доказано. Большинство подобных препаратов, которые "ведут борьбу" с ОРЗ и гриппом, считают лекарственными средствами только в странах с низким уровнем медицины обычно на постсоветском пространстве. В Европе и США это биодобавки.

При этом речь идет не обо всех препаратах во всех случаях. Говорим только о самой распространенной необходимости, как при ОРВИ или гриппе.

Для примера возьмем известный всем Амиксин , он же Тилорон , Лавомакс , Тилаксин , Орвис Иммуно . Согласно опубликованному в PubMed исследованию, в опытах на людях препарат не показал эффективности и безопасности. Он не отвечает требованиям доказательной медицины, хотя наделал немало шума в коронавирусный период. То же касается Лаферобиона, Назоферона , Новирина и т.д.

Отдельно здесь следует упомянуть "противирусный" Оксолин , а именно мазь, которую согласно народной мудрости наносят под нос, чтобы отогнать все вирусы. На самом деле, опять-таки научного обоснования этому нет. Ни одна мазь, которой мастят себе под нос взрослые или дети – не помогает спастись от вирусов.

Также у нас любят использовать Амизон (или Амизончик для детей) при вирусных заболеваниях. Для этого его и рекламируют. Здесь дело скорее не о "фуфломицине", а об осторожном отношении к лекарствам . В протоколах Минздрава он упоминается при лечении абсцессов, гнойных гидраденитов, отморожениях, редких эндокринных опухолей, язв нижних конечностей и т.д. Справедливости ради стоит отметить, что Амизон Макс , согласно исследованию , показал определенную эффективность в борьбе с симптомами коронавируса.

Ноотропы

Грубо говоря, это такие препараты, которые улучшают кровообращение в мозге, умственную деятельность; снижают неврологический дефицит.

Похоже, что такое "лекарство" значительно улучшает наши когнитивные функции и вообще жизни. Однако их эффективность очень контроверсионна. Систематические осмотры и метаанализ клинических исследований на людях с применением низких доз определенных стимуляторов центральной нервной системы показали, что эти препараты улучшают познание у здоровых людей, но влияние очень нестабильно.

По факту же ноотропы – это пищевые добавки , смеси витаминов, липидов, антиоксидантов и растительных веществ, которые тем или иным образом связаны со здоровьем мозга, а не лекарства. Ни одно из этих добавок не показало эффективности именно в улучшении когнитивных функций. Ни для здоровых людей, ни для людей с умеренным когнитивным дефицитом.

Есть и еще один вид ноотропов – с содержанием психостимуляторов (амфетамин, например). Они могут быть эффективны в улучшении когнитивных функций, а могут и не быть. Более того, среди побочных эффектов таких лекарств есть психозы, суицидальные настроения или внезапная сердечная смерть. Их употреблять здоровым людям нельзя.

К ноотропным препаратам (не наркотическим) относят Пирацетам ( Фезам, Ноотропил ), Аминалон , Прамирацетам , Цитиколин , Винпоцетин и т.д.

Внимание!

Если говорим о мозге, то следует упомянуть отдельно такой препарат как Актовегин , по своему химическому составу депротеинизированный гемодериват из крови телят! Его применяют при заболеваниях головного мозга, деменции, нарушениях кровообращения. Он зарегистрирован в ряде стран, однако во многих является запрещенным препаратом – в США применение и ввоз Актовегина является уголовным преступлением. Реальная эффективность препарата не доказана и может быть даже опасным.

Гепатопротекторы

Это препараты, защищающие и помогающие печени. Для понимания такой группы лекарств просто не существует в США и Европе. Есть только одно лекарственное средство с доказанной эффективностью – это Гептрал. И все же в США его относят к так называемым БАДам. Во всех остальных случаях доказанной эффективности нет.

Препараты с доказанной НЕэффективностью, которые часто можно увидеть в наших аптеках:

Гепабене

Эссенциале

Карсил

Есть и лекарства на основе урсодезоксихолевой кислоты:

Урсосан

Урсофальк

Урсолов

И они обладают непредсказуемой токсичностью. Их принимать очень опасно, ведь может развиться гепатит, как бы это ни звучало странно, и ряд других неприятных и смертельных болезней.

Есть еще такие препараты, как Лив52 и Хофитол . У них растительное основание, как и в Эсенциале, и эффективность не подтверждена.