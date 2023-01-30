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ФТУ обнародовала заявление из-за празднования Лукашенко в честь победы "нейтральной" белоруски в Australian Open

30 января, 2023 понедельник
15:19
Спорт Александр Лукашенко

Федерация тенниса Украины выступила с требованием запретить представителям России и Беларуси выступать на международных турнирах

Об этом сообщает ФТУ в facebook.

Поводом для обращения стало видео с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, на котором он с рюмкой празднует победу на Australian Open Арины Соболенко, выступавшей в Мельбурне в нейтральном статусе.

"Государства-агрессоры используют любые достижения своих атлетов для пропаганды и восхваления собственной системы и людоедской идеологии. Пример Арины Соболенко, выигравшей Открытый чемпионат Австралии, является свидетельством справедливости этого тезиса. После финала самопровозглашенный президент Лукашенко хвастается победой белорусской теннисистки и поднимает бокал за ее успех. Его не беспокоит то, что Собалонко выступает под нейтральным флагом, как того требуют международные теннисные организации. Для него, как в принципе и для многих других, она представляет Беларусь и прославляет именно ее", - обратили внимание в ФТУ.

В украинской федерации подчеркнули, что Открытый чемпионат Австралии в очередной раз продемонстрировал, что спортсменов без флагов никто не отделяет от их стран.

"Вакханалия с российскими флагами и фотографиями на фоне портретов военного преступника Путина является еще одним аргументом изменить ошибочные решения. Эти события ярко демонстрируют, что спорт не является "вне политики". Напротив, он олицетворяет собой одно из политических направлений. Он используется режимами в собственных пропагандистских целях", - убеждены в ФТУ.

Там подчеркнули, что запрет выступлений спортсменов на международной арене является одним из действенных средств изоляции России и Беларуси.

"Это средство необходимо применить как можно скорее вместо того, чтобы предоставлять агрессорам площадки для их самопиара. Призываем изолировать российских и белорусских спортсменов в границах их государств немедленно!" - подытожили в ФТУ.

  • 16 января во время игры украинской теннисистки Катерины Байндль на Australian Open болельщик на трибунах, несмотря на запрет, продемонстрировал российский флаг. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал организаторов турнира соблюдать запрет на демонстрацию флагов РФ во время турнира.
  • 25 января болельщики Новака Джоковича устроили во время матча акцию в поддержку России.
  • 28 января Александр Лукашенко поздравил с победой в Открытом чемпионате Австралии Арину Соболенко.

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Белорусь
Александр Лукашенко
война с Россией
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