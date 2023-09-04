FT: Китайские банки предоставляют РФ миллиардные ссуды на фоне западных санкций
Крупнейшие банки Китая предоставляют России миллиарды ссуды на миллиарды долларов, поскольку из страны из-за санкций выходят западные кредиторы
Об этом говорится в отчете Financial Times.
Согласно данным, которые для FT проанализировала Киевская школа экономики, четыре крупнейших банка Китая вчетверо увеличили свое влияние на банковский сектор России с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Речь о Банке Китая, Индустриально-коммерческом банке Китая, Китайском строительном банке и Сельскохозяйственном банке Китая. Они увеличили свое общее влияние на Россию с 2,2 млрд долларов в начале 2022 года до 9,7 млрд долларов в конце марта этого года.
"Кредиты китайских банков российским банкам и кредитным учреждениям, в большинстве случаев являющиеся случаем замены долларов и евро юанем, свидетельствуют о том, что санкции делают свое дело", – прокомментировал изданию Андрей Оноприенко, заместитель директора по развитию Киевской школы экономики.
Читайте также: Чтобы не было нареканий на затяжную войну, Украине нужно еще лучшее оружие, а на Россию следует налагать еще более сильные санкции, - Макфол
- 31 августа США ввели новые санкции против авиакомпаний из РФ, включив в список самолеты российских компаний, занимающихся бизнес-перевозками. Сейчас в списке США 297 самолетов российских компаний
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.68Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное