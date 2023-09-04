FT: Китайские банки предоставляют РФ миллиардные ссуды на фоне западных санкций

Об этом говорится в отчете Financial Times.

Согласно данным, которые для FT проанализировала Киевская школа экономики, четыре крупнейших банка Китая вчетверо увеличили свое влияние на банковский сектор России с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Речь о Банке Китая, Индустриально-коммерческом банке Китая, Китайском строительном банке и Сельскохозяйственном банке Китая. Они увеличили свое общее влияние на Россию с 2,2 млрд долларов в начале 2022 года до 9,7 млрд долларов в конце марта этого года.

"Кредиты китайских банков российским банкам и кредитным учреждениям, в большинстве случаев являющиеся случаем замены долларов и евро юанем, свидетельствуют о том, что санкции делают свое дело", – прокомментировал изданию Андрей Оноприенко, заместитель директора по развитию Киевской школы экономики.

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