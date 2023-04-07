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FT: Британская компания в обход санкций поставила в Россию электроники на $1,2 млрд

7 апреля, 2023 пятница
17:42
Экономика

Компания Mykines Corporation, зарегистрированная в Великобритании, поставила в Россию электроники более чем на 1,2 миллиарда долларов. Большинство этих товаров включены в санкционные списки

Об этом сообщает Financial Times.

Компания Mykines Corporation после начала полномасштабной войны в Украину отправляла грузы в Россию, в том числе полупроводники, серверы, ноутбуки, компьютерные компоненты, телекоммуникационное сетевое оборудование и бытовую электронику. В документах, полученных Financial Times, перечислены такие бренды как Huawei, H3C к Intel, AMD, Apple и Samsung.

Отмечается, что продукция не менее 982 миллионов долларов, отправленная Mykines, входит в списки запрещенных для поставок в Россию согласно британским экспортным ограничениям. Подавляющее большинство из 10,6 тысяч отправленных в Россию партий товаров получила компания, зарегистрированная в Москве - Marsala. Она может быть тесно связана с Merlion, крупным дистрибьютором электроники в России.

"Все предприятия, зарегистрированные в Великобритании, по закону обязаны соблюдать режим санкций в отношении России. Мы очень серьезно относимся к потенциальным нарушениям, но не обсуждаем детали того, как мы применяем торговые санкции в конкретных случаях", - заявил представитель правительства Британии.

Mykines работала в России до вторжения в Украину, но, как показывают записи, ее бизнес в стране взлетел раз после начала войны. Продажа этой продукции в Россию без разрешения правительства Великобритании может быть нарушением санкций.

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Мир
санкции против России
война с Россией
Великобритания
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