FT: Британская компания в обход санкций поставила в Россию электроники на $1,2 млрд
Компания Mykines Corporation, зарегистрированная в Великобритании, поставила в Россию электроники более чем на 1,2 миллиарда долларов. Большинство этих товаров включены в санкционные списки
Об этом сообщает Financial Times.
Компания Mykines Corporation после начала полномасштабной войны в Украину отправляла грузы в Россию, в том числе полупроводники, серверы, ноутбуки, компьютерные компоненты, телекоммуникационное сетевое оборудование и бытовую электронику. В документах, полученных Financial Times, перечислены такие бренды как Huawei, H3C к Intel, AMD, Apple и Samsung.
Отмечается, что продукция не менее 982 миллионов долларов, отправленная Mykines, входит в списки запрещенных для поставок в Россию согласно британским экспортным ограничениям. Подавляющее большинство из 10,6 тысяч отправленных в Россию партий товаров получила компания, зарегистрированная в Москве - Marsala. Она может быть тесно связана с Merlion, крупным дистрибьютором электроники в России.
"Все предприятия, зарегистрированные в Великобритании, по закону обязаны соблюдать режим санкций в отношении России. Мы очень серьезно относимся к потенциальным нарушениям, но не обсуждаем детали того, как мы применяем торговые санкции в конкретных случаях", - заявил представитель правительства Британии.
Mykines работала в России до вторжения в Украину, но, как показывают записи, ее бизнес в стране взлетел раз после начала войны. Продажа этой продукции в Россию без разрешения правительства Великобритании может быть нарушением санкций.
- Компания Microsoft заплатит почти три миллиона долларов за нарушение санкционного режима США против России, а также Кубы, Ирана и Сирии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное