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Обновлено

ФСБ заявляет, что предотвратила покушения на Симоньян и Собчак

15 июля, 2023 суббота
18:21
Криминал

В российских СМИ заявляют, что якобы в Москве и Рязанской области задержали членов группировки "Параграф-88", которые разведывали и планировали покушение на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Пропагандистки прокомментировали заявление

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что ФСБ и правоохранители якобы предотвратили подготовку убийства главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и Ксении Собчак украинскими спецслужбами.

По словам российского пропагандистского СМИ, накануне в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", которые провели разведку "по адресам работы и проживания" Симоньян и Собчак.

"В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство", - утверждает ФСБ.

Там же добавляют, что во время следственных действий у задержанных изъят автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.

Против злоумышленников планируется возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской.

Реакция пропагандисток

Ксения Собчак прокомментировала заявление ФСБ о задержании "неонацистов", которые, по версии следствия, готовили покушение на нее и Маргариту Симоньян, и поблагодарила спецслужбы РФ за их работу.

"Если это все правда, то благодарю все  причастные службы за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то это обычная подлость. В любом случае хочу еще раз сказать, что любой террор - это зло", - сказала Собчак.

В Москве сообщили, что среди фигурантов дела о подготовке покушения на прокремлевских пропагандисток есть несовершеннолетние. Симоньян допустила, что после тюрьмы задержанные "попадут оттуда на фронт".

"Я знаю, что этих людей уже арестовали. Мне очень жаль, что этот 18-летний парень читал, что он смотрел, с кем он разговаривал. Он решил, что забота о своем народе совместима с тем, чтобы брать деньги у Украины, украинской разведки на уничтожение представителей общественного мнения своей же страны", - сказала она.

По словам Симоньян, есть вещи страшнее смерти - это позор, измена и жизнь с ощущением, что натворил что-то непоправимое. Она пожелала причастным к попытке покушения это понять, и "чтобы у них осталось в жизни время загладить все это и постараться построить свою жизнь по-новому, по-другому".

Кто такие Симоньян и Собчак

Одна из главных и самых известных путинских пропагандисток, 43-летняя Маргарита Симоньян, является главным редактором телеканала RT, международного информационного агентства "Россия сегодня" и информационного агентства "Sputnik".

Свою карьеру пропагандистка начала с освещения, естественно, в нужном свете, Чеченской войны. Продолжила освещением трагедии в Беслане. С начала нулевых Симоньян переезжает в Москву и очень быстро попадает в президентский пул журналистов.

Очевидно, что на ниве пропаганды Маргарита демонстрировала незаурядные способности, которые позволили ей в 25 лет возглавить свежий канал Russia Today. Ежедневно, год за годом Симоньян лжет практически обо всем: искажает факты, манипулирует, извращает, умалчивает, подает все в нужном властям ключе и за это получает огромные деньги. Более того, она не только получает деньги за свою пропагандистскую работу, она еще их активно ворует из карманов российских налогоплательщиков.

С 7 января 2023 года Симоньян находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Армению.

11 марта 2022 года Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила об объявлении подозрения российской пропагандистке Маргарите Симоньян.

Еще одна российская пропагандистка, дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и члена Совета Федерации России Людмилы Нарусовой – Ксения Собчак. Известно, что в октябре 2017 года она заявила об участии в выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года. Собчак заняла четвертое место, набрав 1,68% голосов.

Считается, что Ксения – крестница президента Владимира Путина, но в интервью 2019 года Радио НВ Собчак опровергла эту информацию, заявив, что кремлевский лидер присутствовал на ее крестинах, но не является ее крестным отцом.

В 2004 году Собчак выбрали ведущей реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. Проект стал самым продолжительным реалити-шоу в истории и был включен в Книгу рекордов Гиннесса, а его ведущая Ксения Собчак стала известна на всю страну. В январе 2019 года пропагандистка запустила собственное YouTube-шоу "Осторожно, Собчак". В нем журналистка берет интервью у известных людей.

После того, как Путин начал полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, Ксения Собчак вместе с пятилетним сыном Платоном улетела в Израиль.

С 2018 года пропагандистка внесена в список "Миротворца" как антиукраинский пропагандист за оправдание российского фашизма и нацизма, сознательное систематическое нарушение Государственной границы Украины для проникновения в оккупированный Россией Крым. Она является соучастником преступлений России против Украины и принимает участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.

Россия
пропаганда
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