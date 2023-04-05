Об этом информируют пропагандистские росСМИ.

"В Брянской области разбился легкомоторный самолет. Пилот задержан", - пишут в России со ссылкой на пограничное управление ФСБ.

Россияне заявляют, что самолет А-22, приземлившийся в поле в Клинцовском районе, якобы был украинским. Рядом обнаружили автомат, боеприпасы и бронежилет.

СМИ распространили фото и видео пилота в кепке.

На видео якобы украинец сказал, что не военный, а гражданский, но занимался разведкой по заданию ВСУ.

Мужчина рассказал, что летел на малой высоте – 50 метров, в сопровождении еще одного самолета – тоже гражданского. Не знал, что находится над территорией России. Задача была сфотографировать местность и проверить работу ПВО. Приборы навигации были отключены дистанционно во время полета.

Самолет упал, по его словам, из-за сломанного винта.

За свою "работу" названный пилот будто бы должен был получить 50 тысяч гривен.

По состоянию на 20:40 украинская сторона пока не комментировала эту информацию.