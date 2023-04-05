ФСБ заявила о задержании украинского пилота, самолет которого будто бы разбился на Брянщине
5 апреля российские пропагандисты заявили, что в Брянской области якобы упал украинский легкомоторный самолет, а пилота будто бы задержали
Об этом информируют пропагандистские росСМИ.
"В Брянской области разбился легкомоторный самолет. Пилот задержан", - пишут в России со ссылкой на пограничное управление ФСБ.
Россияне заявляют, что самолет А-22, приземлившийся в поле в Клинцовском районе, якобы был украинским. Рядом обнаружили автомат, боеприпасы и бронежилет.
СМИ распространили фото и видео пилота в кепке.
На видео якобы украинец сказал, что не военный, а гражданский, но занимался разведкой по заданию ВСУ.
Мужчина рассказал, что летел на малой высоте – 50 метров, в сопровождении еще одного самолета – тоже гражданского. Не знал, что находится над территорией России. Задача была сфотографировать местность и проверить работу ПВО. Приборы навигации были отключены дистанционно во время полета.
Самолет упал, по его словам, из-за сломанного винта.
За свою "работу" названный пилот будто бы должен был получить 50 тысяч гривен.
По состоянию на 20:40 украинская сторона пока не комментировала эту информацию.
- Напомним, днем 2 марта Оперативное командование "Север" предупредило о возможных провокациях РФ, нацеленных на дискредитацию ВСУ.
- Тогда же в социальных сетях и российских медиа начали появляться сообщения о "проникновении украинских диверсантов в два села Брянской области РФ", граничащей с Черниговщиной. Пропагандисты распространяли тезисы о "перестрелках и взятии заложников", но их заявления противоречат друг другу и утверждениям самих местных властей РФ. На инцидент синхронно отреагировали ФСБ РФ и Путин.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к событиям в России и посоветовал российскому руководству опасаться своих партизан.
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