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ФСБ заявила о задержании украинского пилота, самолет которого будто бы разбился на Брянщине

5 апреля, 2023 среда
20:59
война с Россией

5 апреля российские пропагандисты заявили, что в Брянской области якобы упал украинский легкомоторный самолет, а пилота будто бы задержали

Об этом информируют пропагандистские росСМИ.

"В Брянской области разбился легкомоторный самолет. Пилот задержан", - пишут в России со ссылкой на пограничное управление ФСБ.

Россияне заявляют, что самолет А-22, приземлившийся в поле в Клинцовском районе, якобы был украинским. Рядом обнаружили автомат, боеприпасы и бронежилет.

СМИ распространили фото и видео пилота в кепке.

На видео якобы украинец сказал, что не военный, а гражданский, но занимался разведкой по заданию ВСУ.

Мужчина рассказал, что летел на малой высоте – 50 метров, в сопровождении еще одного самолета – тоже гражданского. Не знал, что находится над территорией России. Задача была сфотографировать местность и проверить работу ПВО. Приборы навигации были отключены дистанционно во время полета.

Самолет упал, по его словам, из-за сломанного винта.

За свою "работу" названный пилот будто бы должен был получить 50 тысяч гривен.

По состоянию на 20:40 украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

  • Напомним, днем 2 марта Оперативное командование "Север" предупредило о возможных провокациях РФ, нацеленных на дискредитацию ВСУ.
  • Тогда же в социальных сетях и российских медиа начали появляться сообщения о "проникновении украинских диверсантов в два села Брянской области РФ", граничащей с Черниговщиной. Пропагандисты распространяли тезисы о "перестрелках и взятии заложников", но их заявления противоречат друг другу и утверждениям самих местных властей РФ. На инцидент синхронно отреагировали ФСБ РФ и Путин.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к событиям в России и посоветовал российскому руководству опасаться своих партизан.
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