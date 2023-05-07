ФСБ заявила о задержании самолета из Украины, доставлявшего ударные дроны
Федеральная служба безопасности России в воскресенье, 7 мая 2023 года, рассказала, как совместно с Министерством внутренних дел РФ якобы пресекла "попытку совершения диверсионно-террористического акта"
Как утверждается, Главное управление разведки Министерства обороны Украины якобы планировало нападение и с применением начиненных взрывчаткой дронов на военный аэродром "Северный" в Ивановской области страны-агрессора. Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте ФСБ.
"Объектами посягательств были самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50", – говорят в ведомстве.
Как заявляют в ФСБ, "самодельные взрывные устройства для диверсии планировалось доставить с территории Украины легкомоторным самолетом "Аэропракт-А 32" из населенного пункта Блистова Черниговской области".
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Россияне заявляют, что упомянутый самолет с Черниговщины, имевший на борту средства поражения, сел в Тульской области. Там он и был задержан вместе с членами "ДРГ".
"Осуществляются меры по розыску всех членов ДРГ и документированию их противоправной деятельности", - добавили в ФСБ.
- Напомним, весной 2023 года в РФ значительно участились удары беспилотников по военным и стратегическим объектам.
- В ночь на 3 мая 2023 года ударный беспилотник вызвал взрыв и пожар на куполе Сенатского дворца в московском Кремле, который является одной из официальных резиденций российского диктатора Владимира Путина.
- После этого экс-президент РФ Дмитрий Медведев призвал "физического устранения" украинского президента Владимира Зеленского и украинского правительства.
- 4 мая ПВО Украины с помощью системы Patriot успешно сбила над Киевом российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал" , впервые запущенную по столице Украины.
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