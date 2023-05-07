ФСБ заявила о задержании самолета из Украины, доставлявшего ударные дроны

Как утверждается, Главное управление разведки Министерства обороны Украины якобы планировало нападение и с применением начиненных взрывчаткой дронов на военный аэродром "Северный" в Ивановской области страны-агрессора. Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте ФСБ.

"Объектами посягательств были самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50", – говорят в ведомстве.

Как заявляют в ФСБ, "самодельные взрывные устройства для диверсии планировалось доставить с территории Украины легкомоторным самолетом "Аэропракт-А 32" из населенного пункта Блистова Черниговской области".

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Россияне заявляют, что упомянутый самолет с Черниговщины, имевший на борту средства поражения, сел в Тульской области. Там он и был задержан вместе с членами "ДРГ".

"Осуществляются меры по розыску всех членов ДРГ и документированию их противоправной деятельности", - добавили в ФСБ.