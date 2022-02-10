ФСБ заявила о разоблачении группы "минеров" зданий в ОРДЛО, РФ и Беларуси, которую якобы организовал украинец

Об этом сообщает российский Интерфакс.



"В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами были гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (г. Киев), а также его подельники", - отметили в службе.



В ФСБ заявили, что задержанные причастны к массовому распространению в конце 2021 – начале 2022 годов в интернете ложных сообщений о заминировании объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры на территориях России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана , Молдовы, а также на территории "ДНР" и "ЛНР".



Относительно задержанных возбудили уголовные дела, им грозит до восьми лет лишения свободы.



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