ФСБ заявила, что задержала жителя Крыма, который якобы передавал данные о движении российской техники в украинский чат-бот
Российские спецслужбы утверждают, что эта информация была передана в военизированное формирование Украины
Об этом пишут российские СМИ.
По версии спецслужбы, 34-летний житель Крыма пересылал видеозаписи перемещения российской военной техники в чат-бот одного из украинских телеграмм-каналов.
Эта информация, как утверждают в ФСБ, была передана в военизированное формирование Украины и использована для нанесения ракетных ударов.
- Журналисты создали интерактивную карту с военными объектами РФ в Крыму. Речь идет о действующих, временных и законсервированных военных объектах России. Карта состоит из актуальных спутниковых снимков Planet Labs за 2023 год.
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