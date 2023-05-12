Об этом пишут российские СМИ.

По версии спецслужбы, 34-летний житель Крыма пересылал видеозаписи перемещения российской военной техники в чат-бот одного из украинских телеграмм-каналов.

Эта информация, как утверждают в ФСБ, была передана в военизированное формирование Украины и использована для нанесения ракетных ударов.