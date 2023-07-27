ФСБ заявила, что обнаружила следы взрывчатки на судне из Турции, следовавшем в РФ
ФСБ России заявила, что якобы обнаружила еще одно иностранное гражданское судно со следами взрывчатки на борту, следовавшее из Турции в РФ
Об этом информируют российские РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
"ФСБ обнаружила очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатки на Украину. Учор в трюм й на верхние шлюпки иноземного сухого вантажу БМО Ривер, що прямував і из турецкого Синопа до Ростова, було виявлено слиди тротилу и динітротолуолу, повідомили у відомстві", - идеться в заяві.
Сообщается, что также в июне и июле якобы это судно дважды заходило в украинский порт Рени.
Российская служба заявила, что принято решение о запрете прохода судна через Керченский пролив.
Ранее ФСБ заявляла, что якобы нашла следы взрывчатки во время проверки сухогруза, который 22 июля шел из Турции в Ростов-на-Дон через Керченский пролив. К Ростову судно направлялось для погрузки зерна.
Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"
16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.
В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.
18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.
19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.
В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.
21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.
25 июля ГУР обнародовал доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали для препятствования экспорту зерна из Украины, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".
В тот же день в Госдепе США на фоне обстрелов Одессы и дунайской инфраструктуры заявили , что РФ готовит операцию под чужим флагом в Черном море на корабле в международных водах.
Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам с тем, чтобы взорвать гражданские суда и позже обвинить в этом Украину.
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