Об этом информируют российские РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

"ФСБ обнаружила очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатки на Украину. Учор в трюм й на верхние шлюпки иноземного сухого вантажу БМО Ривер, що прямував і из турецкого Синопа до Ростова, було виявлено слиди тротилу и динітротолуолу, повідомили у відомстві", - идеться в заяві.

Сообщается, что также в июне и июле якобы это судно дважды заходило в украинский порт Рени.

Российская служба заявила, что принято решение о запрете прохода судна через Керченский пролив.

Ранее ФСБ заявляла, что якобы нашла следы взрывчатки во время проверки сухогруза, который 22 июля шел из Турции в Ростов-на-Дон через Керченский пролив. К Ростову судно направлялось для погрузки зерна.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.

25 июля ГУР обнародовал доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали для препятствования экспорту зерна из Украины, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".

В тот же день в Госдепе США на фоне обстрелов Одессы и дунайской инфраструктуры заявили , что РФ готовит операцию под чужим флагом в Черном море на корабле в международных водах.

Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам с тем, чтобы взорвать гражданские суда и позже обвинить в этом Украину.