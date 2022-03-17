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Главная война с Россией ФСБ задержала заместителя начальника Росгвардии Гаврилова, - Христо Грозев

ФСБ задержала заместителя начальника Росгвардии Гаврилова, - Христо Грозев

17 мартa, 2022 четверг
18:11
война с Россией

Журналист-расследователь Христо Грозев сообщил, что в России задержан заместитель начальника Росгвардии Роман Гаврилов

Об этом журналист-расследователь из Bellingcat написал в Twitter, сообщает "Еспресо.TV".

"Три независимых источника сообщают, что заместителя начальника Росгвардии (подразделения внутренних войск России, понесшего колоссальные потери в Украине) генерала Романа Гаврилова задержала ФСБ. Гаврилов также раньше работал в ФСО – службе безопасности Путина", - написал Грозев.

По словам одного источника, Гаврилова задержало Управление военной контрразведки ФСБ за "утечку военной информации, что привело к гибели людей", а еще двое утверждают, что это была "расход топлива".
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