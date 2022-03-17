Чехия больше не может принимать новых беженцев из Украины, уже прибыло около 270 тыс. граждан, - премьер
ФСБ задержала заместителя начальника Росгвардии Гаврилова, - Христо Грозев
Журналист-расследователь Христо Грозев сообщил, что в России задержан заместитель начальника Росгвардии Роман Гаврилов
Об этом журналист-расследователь из Bellingcat написал в Twitter, сообщает "Еспресо.TV"."Три независимых источника сообщают, что заместителя начальника Росгвардии (подразделения внутренних войск России, понесшего колоссальные потери в Украине) генерала Романа Гаврилова задержала ФСБ. Гаврилов также раньше работал в ФСО – службе безопасности Путина", - написал Грозев.
По словам одного источника, Гаврилова задержало Управление военной контрразведки ФСБ за "утечку военной информации, что привело к гибели людей", а еще двое утверждают, что это была "расход топлива".
Напомним, Байден назвал Путина военным преступником. Видео
- Скамья подсудимых в Гааге ждет Путина и его преступников, - Порошенко прокомментировал решение Международного суда ООН.
- 16 марта в Международном суде ООН в Гааге обязали Россию немедленно прекратить военное вторжение в Украину.
- В Украине гибнет "элита" Росгвардии, - "Медуза".
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+1°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.05
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.35
- Актуальное
- Важное
2022, четверг
17 мартa
19:10
Большинство мужчин: более 320 тыс. украинцев вернулись домой с начала полномасштабной войны, - пограничники
18:31
Эксклюзив
Путин пойдет в Балтию, в Польшу, он пойдет настолько далеко, насколько его допустит цивилизованный мир, – нардеп Олег Синютка
18:19
"Получили пи***лей от Украины, спрятались, снова получили": СБУ о военной тактике российских войск
17:30
Вероятность штурма Киева сохраняется, но оборона столицы является стратегической задачей государства, - пресс-секретарь Минобороны
17:27
Жительнице Николаева, пытавшейся вывезти мужчину за границу в бейби-боксе, сообщили о подозрении
16:58
Условия мирного соглашения между Украиной и РФ могут подготовить в течение полутора недель, - Подоляк
16:44
Глава МИД Турции встретился с Кулебой во Львове и пообещал продолжить усилия по прекращению войны в Украине
16:34
Обманывал граждан, пытавшихся уехать из Украины: Киберполиция разоблачила мошенника на "продаже" перехода через границу за 1500 грн
16:30
В Черниговской области украинское войско разбило группу оккупантов, захвачена ракетная система "Ураган"
15:33
Нобелевский комитет просят продолжить процедуру выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира и внести туда Зеленского и народ Украины