Об этом пишут российские СМИ.

По версии ФСБ, 25-летняя женщина по заданию иностранных спецслужб "передавала" информацию об объектах, военной технике и боевых позициях РФ.

Отмечено, что у задержанной изъяли "технические средства, в которых были обнаружены сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ "Восход", участвовавшей в российском вторжении в Украину. По данным СМИ, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье шпионаж Ее отправили в СИЗО, женщине грозит от 10 до 20 лет заключения.

Издание "Медиазона", проанализировав видео с задержанной, сообщает, что на кадрах может быть украинка Ление Умерова.