ФСБ задержала гражданку Украины за "передачу данных": СМИ предположили, что это крымчанка Ление Умерова
Российские спецслужбы сообщили о задержании 25-летней женщины, подозреваемой в "сборе сведений о дислокации российских войск"
Об этом пишут российские СМИ.
По версии ФСБ, 25-летняя женщина по заданию иностранных спецслужб "передавала" информацию об объектах, военной технике и боевых позициях РФ.
Отмечено, что у задержанной изъяли "технические средства, в которых были обнаружены сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ "Восход", участвовавшей в российском вторжении в Украину. По данным СМИ, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье шпионаж Ее отправили в СИЗО, женщине грозит от 10 до 20 лет заключения.
Издание "Медиазона", проанализировав видео с задержанной, сообщает, что на кадрах может быть украинка Ление Умерова.
- Линия Умерова была задержана в начале декабря 2022 года, в течение пяти месяцев силовики удерживали ее в Северной Осетии. Она ехала из Киева в Крым к отцу, у которого онкологическое заболевание. Ее задержали на КПП "Верхний Ларс" и доставили в отдел полиции во Владикавказе. В начале мая стало известно, что на Умерову завели дело о шпионаже.
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