ФСБ задержала 6 крымских татар в Крыму, обвиняемых в антироссийской деятельности, - правозащитница Зудиева
Лутфия Зудиева, журналистка и правозащитница, отметила, что уже сегодня, 12 августа, в Симферополе проведут судебные заседания, где задержанным будут выбирать меры пресечения
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"11 августа в Крыму состоялись очередные обыски в домах крымских татар, в результате которых были задержаны 6 человек. Задержанных доставили в управление ФСБ Крыма, на ночь их не отпустили в дом. А уже сегодня, 12 августа, в Симферополе проведут судебные заседания, где им будут выбирать меры предосторожности. В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что им обвиняют в антироссийской и антиконституционной деятельности на территории Крыма, которая связана с религиозной пропагандой среди крымскотатарского народа и вызывает неправильные ощущения у населения", - прокомментировала правозащитница.
Лутфия Зудиева добавила, что задержанные обвиняются по статье 205.5 уголовного кодекса РФ, что означает организация и участие в террористической группировке.
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