Важных событий множество, но одно из характерных – история с Белгородской областью и параллельное интервью Пригожина. Такое впечатление, что он решил поработать по полной.

Это его интервью Долгову выглядит как манифест. Такой ультракрайний. Я бы назвал его народническим путинизмом, потому что суть та же, не вижу существенных изменений – апелляция не к элите, не к власти, а к народу. Безусловно, он артикулирует именно такие настроения. «Вы проиграли войну, потому что занимались гедонизмом», – говорит Пригожин. Они променяли патриотическое начало на удовольствие, поэтому армия и т.д. является бутафорией, все не настоящее. А вот он, так он говорит, видел тех заплаканных матерей, которые ищут своих сыновей, погибших под Бахмутом и на других направлениях, он видел тех безымянных «героев», которые тоже погибли, а администрации президента РФ, чиновникам безразлично. Пригожин говорит, что они не смогли поинтересоваться их судьбами, потому что те являются для власти мясом. Чиновники сравняются с народом только тогда, когда отправят своих детей на войну, где те погибнут. Не просто пойдут служить, а погибнут. Почувствуют весь «вкус» этой войны по полной, а не так как сын Пескова. Вот Пригожин на этих вещах паразитирует и двигается дальше.

Поскольку сейчас острая ситуация, войну проиграют. Если бы речь шла о победе, Пригожин не завел бы таких разговоров – у победы много родителей. А ему проигрывать не хочется, вот он и войска свои уводит. Мне кажется, он знает, чего ждать дальше, что Бахмут не возьмут. И для чего ему те остатки, сколько там их осталось. Пригожин говорит, что погибли в Бахмуте тысяч 20 его вагнеровцев, я думаю, что больше.

Он захочет выскочить из этой войны до контрнаступления, потому что именно сейчас есть необходимость в нем и его контрактниках.

Если Украина сейчас двинется в контрнаступление, то все эти пирровы победы типа Соледара будут сброшены с карты моментально, как это было в Харьковской операции или с Херсоном. Он эти настроения понимает и конечнои обобщает, потому что под Шойгу он подразумевает и всех этих олигархов и т.д. Он допускает, что контрнаступление ВСУ будет глубоким и существенным, поэтому хочет снять эту потребность почувствовать на себе его.

«Это все Шойгу» – скажет он и, соответственно, ответственность за события в Белгородской области падает также на кого? На Шойгу и всех остальных. Ну и собственно об этих событиях. Как их видите и насколько они были неожиданны для Кремля и как он может пробовать это использовать.

Я напомню, что были и Брянские рейды, два или больше, не помню. И что здесь примечательно, так это было шоком для них. Белгород обстреливали, но чтобы так, такого еще не было. Помните, когда в прошлом году ВСУ вышли на границу РФ в Харьковской области и сфотографировались с пограничным столбом? А теперь какие столбы, куда? Там до Белгорода им оставалось километров 100 из этого Грайворонского района, это довольно малое расстояние. По этой логике, уже не о столбах нужно говорить, а о придорожных знаках, табличках российских городов. Все же это было внезапно для них, россиян, потому что там такая гремучая смесь из коррупции и халатности. У них ощущение, что никто не сможет решиться вот так далеко зайти на территорию России, потому что они ядерное государство и все должны бояться.

Сейчас у них шок, потому что наступает понимание, что все эти вещи реальны и эти 700 километров до Москвы,

при желании, можно пройти на танке или другой технике в довольно короткие сроки.

Пророчества, которые начинают сбываться постепенно. Кто бы мог подумать – Бабченко, Красная площадь и Абрамс. Но вот начали с Белгородщины.

Смех смехом, но выходит же достаточно реально. Ну да, сейчас они там что-то перебрасівают, полковник Лапин бегает по пустому населенному пункту, из которого уже все уехали, и изображает какую-то спецоперацию по ликвидации ДРГ, по их словам. Шок у них есть, хотя бы потому, что они не провели Совбез, потому что якобы ничего страшного не произошло. Песков же заявил, что никакого экстренного заседания не будет, и у них все хорошо и по плану. На самом же деле я уверен, что были в Кремле и совещания и все эти заседания Совбеза. Однако они решили о них не объявлять, чтобы эту картинку не делать более масштабной. Поэтому и они рассказывают о якобы ловушках для ДРГ, что всех убили. Но ведь на самом деле к делу они подошли посерьезнее и сейчас аврально будут укреплять участки границы. Но ведь граница с Украиной длинная, ударят в другом месте, в Курске, Брянске, Ростове. Снова ожидать таких рейдов стоит и они будут, потому что это успешно – не столько военно, сколько информационно. Это был невероятный по масштабам эффект. Это чувство незыблемости русской границы и неприступности русской территории рухнуло – можно захватывать территории и обменивать их, в том числе, на Крым.

Марк, соглашусь с вами, но я ожидал, что тот же Пригожин возьмет рупор и из танка начнет кричать "Вставай, страна огромная", но нет. Как сейчас элиты могут сыграть? То есть, на фоне всеобщей дегенерации Российского государства и аппарата, будут ли они делать ставку на Пригожина?

Я уверен, что на него не будут делать ставок. Именно аппарат власти и олигархи не будут. Он человек вне системы и неприемлем как ее элемент. Гиркин более системен в этом плане. Пригожин все же криминальный бизнесмен, отсидевший 9 лет и имеющий еврейские корни, что для оставшейся в аппарате антисемитской государственной политики неприемлемо. Далее – он ведь апеллирует не к элите, а к народу, к черни, чтобы их возглавить и повести против той же элиты. Вот об этом речь.

С этой точки зрения, скорее всего, элита объединится против него.

Они боятся, что такой человек получит власть и станет менять все, а суть в том, чтобы оставить все как есть. Он же говорит, чтобы те посылали своих детей на войну, а их гробы заплатят долг перед народом, который у них есть. Ну, кому же такое понравится.

Пригожин, он не сам по себе Пригожин, а человек, получивший доступ к содержимому русских тюрем, арсеналов оружия. То, что он до сих пор жив подпитывает такое мнение, что прикрывают его на самом высоком уровне. Не уверен, что Путин. Вот то, что вы сейчас озвучили, цитируя преступника Пригожина, это и есть российская национальная идея – «улицы разбитых фонарей», генерация П.

Первое. Естественно, его прикрывает сам Путин. Ему выгодно, чтобы это существовало, чтобы Пригожин выступал арбитром, чтобы не дай бог военные получили сильный авторитет или силовые органы. Пригожин Путину очень нужен. В этом ничего удивительного нет.

Второе. Что касается идеологии. Все верно, только он, Пригожин, к ней подходит серьезно, пытаясь быть настоящим протагонистом, а для класса власти это же напускная идеология. В этом разница. Элите она нужна в утилитарных целях, чтобы она могла просто наслаждаться жизнью. Вот при Сталине кто бы уехал в Дубаи с Рублевки, покуривая. Знаете, я уже говорил, Хрущева сын погиб, Сталина сын погиб, и там все гибли – и генералы, и их дети. Никому и в голову не приходило прятаться, потому что была идеология, система. У Путина же система квазиидеологическая, потому что прогоняют это все для плебса. Эти все идеи ненастоящие, они сами в них не ныряют. У них другое представление о прекрасном, в другом нуждаются.

Поэтому настоящий ультратурбопатриот пугает их своей эксцентричностью и крайностью.

Пригожин нарушает правила, когда говорит так открыто и критикует. И даже не важно, верит ли в это все сам. Он говорит, что у них есть списки и они разберутся потом со всеми. В аппарате так не принято – они могут говорить о проклятом Западе, но держать там деньги. Говорят, что борются с НАТО, но в странах Альянса учатся их дети и отдыхают они сами. Вы не можете представить в нормальной идеологической системе такой разрез между реальностью и словами.

Мало того, красноречивый момент – Пригожин начал говорить о перспективах окончания войны. То есть, он предлагает, может, западным элитам, себя как определенную контрполитическую оппозицию.

Я думаю, что он должен себя защитить, потому что сбрасывает с себя ответственность. Ведь почему он снимается с Бахмута, когда начинается самое интересное? И это он не в первый раз говорит об остаавлении Бахмута. Я вам напомню, что 9-го он хотел вывести войска под предлогом, что им не дают боеприпасов. Теперь же он говорит, что военную задачу они выполнили. Но ведь война не закончилась на Бахмуте, Киев он уже не собирается брать? То есть Пригожин руководствуется безопасностью, чтобы ему не навязали новые обязанности. Он взял Бахмут, взял Соледар и все, на отдых.

С западными элитами еще открыт вопрос. А что он может продать им? Украина бы с удовольствием продолжала этот конфликт, чтобы Пригожин убил Шойгу, Шойгу - Герасимова, Герасимов - Путина. Чем больше таких конфликтов, тем выгоднее Украине. Война элит противника способствует победе.

Пригожин никому не продает. Он это делает потому, что не видит других способов. Если бы он мог договориться, чтобы его сделали особенным, в том числе и Путин – больше денег, больше зэков, какую-то желаемую должность…

Суровикину дадут.

Это не решение всех проблем, потому что Суровикин является зависимой фигурой. Он всего-навсего заместитель Герасимова и должен выполнять приказы Генштаба. Да, говорят, что Пригожин платит Суровикину, как и генералу Мизенцеву, это нормально в этой системе. Но мне кажется, что Пригожин хотел бы для себя какого-то политического статуса, потому что всю жизнь быть директором ЧВК Вагнера и преступником, кем он и является, это такая себе репутация. Мы говорим о нем как о каком-нибудь подростке, а ему на минутку уже 7-й десяток пошел и видимо он видит для себя более статусное будущее. И не забывайте, что на Западе он фактически осужденный человек – «Вагнер» много где признан террористической организацией, поездки на Запад для него табу. Уехать в Африку? Тут тоже хороший вопрос. Вот улетит он на частном самолете, а его просто собьют.

Генерал Лебедь. Помните такого персонажа, он тоже долетался.

Я был с ним знаком, но он на вертолете погиб и там были естественные причины. Хотя кто его знает.

Но вот мы говорим о Пригожине и что он апеллирует к народу, но народ-то без прав и ничего не решает. Он может им прикрыться, но получить власть, возглавив бунт, не может. В этом треугольнике есть еще 2 стороны – это сама власть, элита…

Власть всегда персонализирована. В таких играх на первый план выходят конкретные персонажи, например, Патрушев.

Он никогда не выходил с первого плана, и его сын, и вся эта команда, ФСБ и т.д. там есть свои противоречия, но они объединятся, когда понадобится. Они свои коллективные интересы защищают, могут играть на разных настроениях – где-то делать зачистки от нелояльных элементов,

сторонников Пригожина, с другой стороны, наоборот – пропагандировать это все и способствовать конфликту с Шойгу.

ФСБ это выгодно, как и война, потому что это снимает с них ответственность. Войну проигрывает армия, а не ФСБ. Армия все разворовала и т.д. Пусть Пригожин это все озвучивает, а кто еще? Чей голос еще будет настолько важен, как не воюющий? То есть до определенного момента они это могут поддерживать. Но все же проблема Путина не снимается. Если у Партушева есть свой интерес поставить своего сына президентом, то тогда надо спровоцировать этот транзит, чтобы все согласовали эту кандидатуру, и сам Путин в том числе. Пока такой ситуации нет.