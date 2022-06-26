ФСБ в новых методичках учит российских чиновников как правильно хвалить Путина, - СБУ
СБУ перехватила новые методички ФСБ, в которых российские чиновники учат правильной похвале Путина и как комментировать войну в Украине
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Документ имеет примечание "к неукоснительному использованию". Сотрудники СБУ перехватили его во время рассылки секретными каналами связи в федеральные органы исполнительной власти РФ", - говорится в сообщении.
По перехваченным тезисам российские чиновники, артисты и спортсмены должны готовить свои выступления: "Им пользовались и на концерте в Лужниках в марте, и на Экономическом форуме в Петербурге в июне".
ФСБ приказало обязательно хвалить Путина, ведь это он якобы лично защитил россиян – он стояние на коленях, а Россию от уничтожения.
"А для большей убедительности аналитики ФСБ приводят целый блок "честнейшей статистики" о заоблачной поддержке российского диктатора и перечисляют аргументы, чтобы россияне не боялись дефолта и международных санкций", - добавили в СБУ.
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