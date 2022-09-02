Об этом сообщает Главное управление разведки.

По информации разведки, особое внимание при поиске таких граждан уделяют бывшим гражданам Украины и украинцам по происхождению.

Поисковые работы выполняет группа людей, одетых в гражданское. Они, представляясь сотрудниками ФСБ, обходят квартиры и выясняют, живут ли где-то поблизости украинцы, или не сдает ли кто украинцам в аренду жилье. Кроме того, выясняют у граждан отношение к "спецоперации".

Есть две цели следующих действий:

предотвратить формирование и распространение негативного отношения к так называемой СВО (специальной военной операции) и выявление людей, которые могут сформировать и распространить независимое мнение среди общественности;

формирование у общества негативного образа украинцев, освещение их террористами и радикалами.

В дальнейшем именно украинцы могут обвиняться в возможных "терактах" в России.

Проведение скрытой мобилизации в РФ отмечает неудачи , поскольку россияне не хотят идти умирать на войну.