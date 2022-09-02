ФСБ в Москве разыскивает выходцев из Украины, чтобы обвинить их в возможных "терактах" в России, - разведка
В Москве начали активный поиск граждан РФ, выступающих против войны
Об этом сообщает Главное управление разведки.
По информации разведки, особое внимание при поиске таких граждан уделяют бывшим гражданам Украины и украинцам по происхождению.
Поисковые работы выполняет группа людей, одетых в гражданское. Они, представляясь сотрудниками ФСБ, обходят квартиры и выясняют, живут ли где-то поблизости украинцы, или не сдает ли кто украинцам в аренду жилье. Кроме того, выясняют у граждан отношение к "спецоперации".
Есть две цели следующих действий:
- предотвратить формирование и распространение негативного отношения к так называемой СВО (специальной военной операции) и выявление людей, которые могут сформировать и распространить независимое мнение среди общественности;
- формирование у общества негативного образа украинцев, освещение их террористами и радикалами.
В дальнейшем именно украинцы могут обвиняться в возможных "терактах" в России.
- Проведение скрытой мобилизации в РФ отмечает неудачи , поскольку россияне не хотят идти умирать на войну.
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