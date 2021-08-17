ФСБ в 4 утра ворвалась с обысками в дома крымских татар в нескольких районах полуострова
ФСБ оккупантов пришла в четыре утра с обысками в 5 домов крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском, Балаклавском и Нахимовском районах в оккупированном Крыму
Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
В поселке Строгановка в Симферопольском районе сотрудники центра противодействия экстремизму РФ, ФСБ и ОМОНа проводят обыски действия в имама Раифа Февзиева. К дому не пускают адвоката.
Оккупанты обыскивают дома активистов Джаббара Бекирова в селе Терновка в Балаклавском районе Севастополя, Заура Абдуллаева в селе Холмовка в Бахчисарайском районе, Рустема Таирова в селе Повороте Нахимовского района Севастополя и в том же районе в селе Фруктовое в Рустема Мурасова.
Последний ночью вернулся из Ростова-на-Дону, куда ездил на объявление "приговора" по сфабрикованному уголовному делу "Хизб ут-Тахрир".
"Еще раз страна-оккупант прибегает к преследованию и запугиванию крымских татар. Обыски являются грубым нарушением международных норм, в частности статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и статьи 8 Конвенции - право на уважение частной и семейной жизни ", - написала Денисова.
Она призвала мир усилить давление на РФ для остановки нарушений прав человека на территории оккупированного Крыма.
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